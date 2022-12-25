Даешь пингвинам человеческий Новый год!

В середине декабря режиссер Ольга Сидоркевич подарила маленьким зрителям спектакль с простым и понятным названием: «Новый год на острове пингвинов». Действие зимней сказки разворачивается среди антарктических льдов.

Вы без труда вспомните множество произведений про этих удивительных и очаровательных созданий, пингвинов, и в первую очередь – мультфильмов, как отечественных, так и зарубежных. Но сюжет у спектакля – оригинальный. А вот мультипликационные приемы в процессе создания пригодились: выстраивая образы и работая с актерами над пластикой, режиссер опиралась на рисованную анимацию. Поэтому происходящее на сцене чем-то походит на мультик. Хотя у театрального искусства возможности в области, например, спецэффектов более ограничены.

Однако Ольга Сидоркевич может с этим поспорить. В ее постановке много дивных находок, которые вызывают восторг и рождают любопытное «как?». Здесь и море с высокими волнами, в котором плавает опасная касатка, и настоящая метель (воплощена с использованием анимации на экране), и бездонный рюкзак пингвина-собирателя всего, что принесёт большая вода, – от сачка до походной плиты. С легкостью и изяществом герои жонглируют тарелками, крутят-вертят стаканы (искусству флейринга актеров обучал трехкратный чемпион России среди барменов Евгений Рыбалкин, он же NINJA MAN), а в финале из волшебного мешка Деда Мороза появляются яркие звёзды, под которыми звучит исполняемая со зрителями финальная песня.

Но для чего пингвинам – Ворчуну, Смельчаку и Молчуну – понадобилось столько вещей на маленьком и пустом на острове, где нет никакого разнообразия? Суету навел капитан (он же в последствии Дед Мороз) корабля, подаривший им книгу про Новый год и сообщивший о приближении праздника. Каждый пингвин по-своему воспринял эту неожиданную весть и по мере возможностей и желаний стал готовиться к событию. Пока Ворчун сопротивлялся, Смельчак привлекал к своим делам публику. А когда пришло время наряжать ёлку, декор для которой был спрятан под сиденьями зрителей, дети со всей искренностью отдавали пингвинам свои игрушки, заколки, конфеты… В этой сцене, кстати, подспудно подняли вопрос экологии: герои использовали как украшения прибитый к берегам мусор, но вместе с публикой пришли выводу вывод, что тому место в мусорном баке.

Но спектакль вовсе не про экологию. «Новый год – это не только дата в календаре, но и значимое событие в истории человечества, в нем множество сакральных смыслов. Его нужно встретить с подобающим настроем, чтобы праздник стал толчком для развития идей, замыслов. Это некая психологическая разгрузка. И сама подготовка к празднику очень важна. – прокомментировала Ольга Сидоркевич. – Наши пингвины живут одни на острове – они оторваны от семьи и корней в прямом и переносном смыслах. И эта сказка – и о новогодних чудесах, и о преодолении страхов, и о том, как научиться радоваться и любить жизнь».

Марина ПАВЛОВА,

Фото – Елена МАРЯШИНА

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