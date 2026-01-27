«2026-й vs 2016-й»: какие фильмы и сериалы смотрели тогда и сейчас

На волне ностальгии по 2016-му и возвращению медиапространства в прошлое, онлайн-кинотеатр «КИОН» и ведущий сайт о российском кино Кино-Театр.Ру проанализировали, какие проекты были популярны по итогам 2016 года и что поменялось в 2026-м. Как оказалось, именно 10 лет назад сформировались тренды, определившие современный российский кинорынок. Уже тогда зрители делали ставку на локальные истории и сериалы, а сегодня эти тенденции не только сохранились, но и усилились. Ключевое отличие 2026 года — доминирование стриминговых платформ и активное продолжение и переосмысление знакомых франшиз.

Согласно статистике посещений страниц фильмов и сериалов на сайте Кино-Театр.Ру, 2016 год стал во многом поворотным: большинство самых популярных проектов оказались сериалами, преимущественно российского производства. При этом основной канал дистрибуции тогда оставался телевизионным, а интерес аудитории фиксировался через медиаполе и эфирную сетку.

Абсолютным лидером 2016 года стал «Мажор» (2014) — около 3,3 миллиона уникальных посещений страницы сериала на портале Кино-Театр.Ру. Проект держался в топе практически весь год, а запуск второго сезона в конце осени спровоцировал новый всплеск интереса. «Мажор-2», в свою очередь, показал резкий рост в ноябре–декабре, подтвердив силу сезонных премьер.

Характерная особенность 2016 года — долгий «хвост» популярности. Такие сериалы, как «Молодежка» или «Кухня», присутствовали в инфополе на протяжении года и регулярно демонстрировали спрос. Одновременно появлялись и точечные хиты с ярко выраженной сезонностью: вышедшая в конце весны «Практика» была особенно популярна в июне–июле, «Челночницы» взорвали октябрьскую статистику, а «Анна-детективъ» мощно выстрелила под самый конец года.

Уже в 2016 году зритель делал ставку на локальные истории: в числе лидеров почти не было зарубежных проектов, а интерес концентрировался вокруг знакомых типов героев и узнаваемых социальных контекстов. Схожие тенденции наблюдаются и по прошествии 10 лет.

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН» за период с 1 по 23 января 2026 года, аудитория продолжает выбирать отечественный контент — от мистики и фэнтези до семейных проектов и экшн-сериалов. Самым просматриваемым тайтлом платформы на данный момент является «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд. Другими популярными проектами начала года стали фэнтези-комедия «Шальная императрица», оригинальный сериал в том же жанре «Жека Рассел», семейная комедия «Семьянин» с Павлом Деревянко, а также оригинальные хиты «Бар “Один звонок”», «Тоннель» и четвертый сезон «Сергия против нечисти».

Важный тренд — продолжение и переосмысление знакомых франшиз. Появление в топе полнометражного фильма «Мажор в Дубае» наглядно демонстрирует, как культовые сериалы 2010-х получают вторую жизнь в новом виде. При этом главное остается неизменным: зритель по-прежнему выбирает сериалы как основной формат, а российские проекты продолжают доминировать — уже на стриминге.

Если в 2016 году хайп формировался за счет длительного присутствия сериала в медиаполе и привязки к телевизионной сетке, то в 2026-м ключевым фактором становится быстрый старт и мгновенное вовлечение аудитории. Центр потребления сместился на стриминговые платформы, где пользователь может смотреть несколько эпизодов или целый сезон за раз, формировать зрительский рейтинг, влиять на алгоритмы и продвигать сериал в топы. Существенную роль играет и развитие социальных сетей: фрагменты сериалов, мемы и реакции превращаются в вирусный контент, усиливая эффект сарафанного радио в цифровой среде.