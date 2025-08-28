VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Интерес пользователей к корейскому нон-фикшну вырос почти в 14 раз 

editor
By editor
Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на научно-популярную корейскую литературу. В период с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года выручка (по всем моделям монетизации) в категории «Корейская литература» выросла на 1360% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
 
Наиболее востребованным оказался бестселлер Джису Пак «Правила богатой бабушки. Финансовая грамотность для жизни вашей мечты». На второй строчке расположилось произведение «Прожить жизнь заново. Все, что я хотела бы сказать себе в прошлом» автора Ким Хэ Нам. Третье место заняла аудиоверсия книги Джису Пак «Правила богатой бабушки. Финансовая грамотность для жизни вашей мечты», а четвёртое — «Письма с любовью. 37 вещей, которые мама хотела бы рассказать своей дочери» Хан Сон Хи. Топ-5 замыкает книга Ким Хэ Нам «Я слишком много думаю. Как я избавилась от тревожных мыслей и нашла душевную гармонию». 

«Мы фиксируем стабильный читательский спрос на нон-фикшн-книги корейских авторов, и тому есть несколько причин. Во-первых, уже несколько лет существует тренд на азиатскую литературу. Ранее это касалось художественной литературы, от современных романов-победителей престижных премий до жанровой прозы и графических новелл, в последнее время читательский интерес распространился и на книги по психологии и саморазвитию. Во-вторых, на популярность влияет тренд на азиатскую хилинг-литературу. В художественной прозе это добрые истории в уютных декорациях о людях, оказавшихся в сложных ситуациях. В корейском селф-хэлпе сохраняется аналогичный подход. Это бережные советы, как справляться с тревогой и выгоранием, отстаивать личные границы, выбирать себя и свой путь. Самая популярная серия направления — «Springbooks. Корейские бестселлеры», в нее входят книги из топа продаж в категории «корейская литература».

Аналогичный хилинг-подход демонстрирует и серия книг про финансы «Богатые корейцы. Философия денег для обычной жизни», куда входит лидер продаж в категории. Также стоит подсветить схожесть проблем корейских и российских читателей: наши культуры остаются достаточно коллективистскими со всеми сопутствующими психологическими сложностями, и здесь подход корейских специалистов может быть полезен и нам. В-третьих, впечатляющий рост спроса год от года можно объяснить синергией издательского труда и читательского интереса: чем больше корейской литературы выпускается, тем больше она приобретается читателями, и этот тренд восходящий, — комментирует статистику нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

