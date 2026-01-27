Оплата публикаций

Вирусные треки, ИИ-песни и гимн России

дети и музыка

В новогодние дни мы все немного одинаковые: обещаем начать новую жизнь, доедаем мандарины и включаем музыку для настроения. Музыкальный сервис Звук проанализировал прослушивания пользователей в период 31 декабря 2025 — 11 января 2026 и выяснил, какие треки россияне ставили на повтор в праздники и что звучало под бой курантов.

Главный вывод: Новый год — это ностальгия, влияние соцсетей и ИИ.

В чартах заметно выделился тренд — вирусные треки из соцсетей. Песни, под которые массово снимали короткие ролики, перешли в стриминг — и заняли места рядом с новогодней классикой.

Самая прослушиваемая песня январских праздников – «Под Новый Год» — Betsy, Ded M. Трек стал вирусным в соцсетях: короткие ролики сделали ему идеальный разгон, а дальше он уверенно закрепился в плейлистах. На втором месте – еще один тренд соцсетей «Базовый минимум» — Sabi, MIA BOYKA.

В числе любимых треков каникул есть и вечная классика от группы «Дискотека Авария» – «Новогодняя». В топ также попала «Матушка» Татьяны Куртуковой, мемная, провокационная нейросетевая «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, «БАНК» — энергичный фит Icegergert и Zivert.

Еще в списке та самая «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich, написанный ИИ хит с праздничным вайбом. И песня с говорящим названием «Танцпол везде» Анны Немченко.

Трек под бой курантов

Это самый ответственный музыкальный момент года: кто-то успевает загадать желание, кто-то — открыть шампанское, а кто-то — просто включает правильный трек. Отдельная деталь: гимн в этом рейтинге — как напоминание, что многие пользователи встречали Новый год максимально торжественно:

  • «Новогодняя» — Дискотека Авария;
  • «Под Новый Год» — Betsy, Ded M;
  • «Звенит январская вьюга» — ANNA ASTI;
  • Last Christmas — Wham!;
  • «Новогодняя песня» — The Limba, JONY, ЕГОР КРИД, А4;
  • Государственный гимн Российской Федерации — International Orchestra.

Артисты, которые собрали больше всего прослушиваний

  • ANNA ASTI;
  • Zivert;
  • Руки вверх!;
  • Татьяна Куртукова.

Альбомы, которые включали чаще всего: от «Щелкунчика» до новогодних кинохитов

Праздники в России — это когда рядом в плейлисте спокойно уживаются поп-хиты, классика и любимое кино:

  • «Новогодние песни из любимых кинофильмов»;
  • «Чайковский: Щелкунчик, соч. 71» — Геннадий Рождественский, Оркестр Большого театра;
  • «Русская 30-ка хитов 18 (Новые русские песни)».

Отдельный неожиданный лидер по количеству прослушиваний: «Цветняшных снов!» — Цветняшки.

«Новогодние чарты — это всегда честный срез того, как люди реально проводят праздники. С одной стороны, в топе стабильно остаются песни, без которых Новый год просто не ощущается — вроде “Новогодней” Дискотеки Аварии. С другой — всё сильнее заметно влияние соцсетей: вирусные треки мгновенно переходят в стриминг и становятся частью личных плейлистов. В этом году особенно интересно, что в праздничные фавориты попала и “Снегурочка” — песня, созданная с помощью ИИ. Похоже, Новый год теперь звучит не только ностальгично, но и вполне технологично», — директор по маркетингу музыкального сервиса Звук Сергей Глебашев.

