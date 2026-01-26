Интерес к книгам о кризисном управлении вырос на 299%

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на электронные и аудио бизнес-книги в 2025 году и зафиксировал значительный рост интереса к литературе о кризисном управлении — на 299% в сравнении с 2024 годом.

В числе наиболее востребованных произведений — «Управление компанией в условиях кризиса. Выжить, измениться и преуспеть в сложные времена» Александра Фридмана. Ее электронная и аудиоверсия в озвучке Алексея Ильина заняли первую и вторую строчку рейтинга соответственно. На третьем месте — «Россия, век XIX. Финансово-экономические кризисы и Государственный банк. Том 2» Сергея Татаринова. Также в топ-5 книг о кризисном управлении по итогам 2025 года вошли «Погнали! Руководство по выживанию бизнеса. 155 гроусхаков» Юлии Раковой в электронном формате и аудиокнига «Выход. Как превратить проблемы в возможности» Ильи Руднева.

Помимо кризисного управления в 2025 году заметно вырос интерес к некоторым другим направлениям бизнес-литературы. Так, жанр «Финансовые инструменты» показал рост на 160%, а «Холодные продажи» — на 114%. Значительный рост также продемонстрировали книги в категории «MBA» — интерес к этому направлению вырос на 58%. Литература о будущем и технологиях также ожидаемо в тренде: спрос на нее увеличился на 28%.