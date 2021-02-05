«25% Чайки»: Театральная лаборатория Габбилена Галычева в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово»

С 14 и по 20 февраля 2021 года в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» ГИТИС совместно с с СТД РФ проведет театральную лабораторию под руководством режиссёра Габбилена Галычева.

Габбилен Галычев — режиссёр, медиахудожник и автор перфомансов. Учился в Школе фотографии и мультимедиа им. Родченко. Участник фестивалей ФОРМА и Архстояние. В конце прошлого года совместно с Мультимедиа Арт музеем представил цифровой спектакль в формате анкеты Google Forms «A.I.Q. Test». В 2019 году, режиссер выпустил спектакль «Чёрный заяц» по рассказу Виктора Пелевина.

В оригинале Чайки около 13500 слов и примерно 86000 символов. Мы выберем из них лишь четверть. Метафорично опустеет не только зрительный зал, но и сам спектакль – творческий акт, будет представлен зрителям не в полном виде, а лишь на 25%. Участники сформируют несколько художественных принципов деконструкции и изъятия и по сформулированным законам соберут пьесу уже в новом качестве, под особым углом зрения: 25% «Чайки» Антона Павловича Чехова. Это будет исследование экспериментальных театральных форматов, актерские тренинги, репетиции и начало постановки одноименного спектакля.

Лаборатория пройдет в музее-усадьбе А.П. Чехова «Мелихово», где осенью 1895 года писатель и закончил пьесу. В дни ее работы участники лаборатории будут жить и работать в исторической усадьбе. Помимо разработки драматургического текста, репетиций и экскурсии по Мелихово, участников ждет насыщенная образовательная программа: ежедневные мастер-классы от преподавателей ГИТИСа и приглашенных гостей. В ходе работы лаборатории начнется постановка одноименного спектакля, который уже этой весной увидят зрители

Объявлен Open-call на участие в лаборатории. Форма заявки: http://cutt.ly/xjOi0Vj .

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