Культслед – всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей

Открыта регистрация на конкурс идей новых достопримечательностей России. Подать заявку может каждый житель страны не зависимо от возраста и профессии, кто неравнодушен к истории своего родного края. Идея проекта – помочь людям оставить свой след, развивать культурную среду в регионах и увековечить память о незаслуженно забытых людях.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый — прием заявок и общероссийское онлайн-голосование на сайте https://kultsled.ru/. Следующий этап — отбор экспертов, среди которых ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Концепцию и эскиз победивших арт-проектов будут воплощать уже профессиональные художники на конкурсной основе.

Главными критериями для жюри станут оригинальность задумки и её связь с локальной спецификой.

В 2021 году Всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный след» организованный фондом «Живая классика» проходит в четвёртый раз. За время существования конкурса в регионах было установлено 14 новых арт-объектов. Так, в Мончегорске после открытия памятника табуретке теперь проводят ежегодный Международный поэтический фестиваль «Табуретка», в котором может принять участие любой желающий. В Якутске запустили автобусный квест после открытия арт-объекта «Здесь был!». Он проходит по нетуристическим местам, связанными с историческими личностями – авторами цитат, выгравированных на скульптурной композиции. В Норильске установили памятник герою стихотворений писателя Эдуарда Нонина полярному жирафу, теперь здесь проходит общегородской праздник – День полярного жирафа.

Идею конкурса «Культурный след» высоко оценили эксперты, проект вошёл в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и претендует на звание лучшего в номинации «Культурно-просветительские проекты». Её в этом году учредили впервые.

Всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.

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