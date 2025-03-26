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На грани реальности. Завораживающее мистическое шоу иллюзиониста Сергея Воронцова

editor
By editor
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Сергей Воронцов
Фото © пресс-служба ГБУК «Московский театр иллюзии»

Иллюзионист Сергей Воронцов представил в Московском театре иллюзии завораживающее мистическое шоу, не имеющее аналогов, в котором сочетаются эмоциональный накал и неповторимый гротеск, уникальные трюки и лучшие номера.

Его называют «русским Гудини», он – обладатель международной премии «Мерлин» — эквивалента «Оскара» в сфере иллюзионного искусства, артист, собирающий огромные залы.

Появился на свет будущий мастер иллюзии в Москве, в семье, далекой от артистической среды. Искусством иллюзии Сергей заинтересовался в детстве, когда друг показал ему фокус с листом дерева. Первыми зрителями стали родители, которым мальчик показывал свои импровизированные программы с фокусами. А первое серьезное выступление состоялось в Центральном доме работников искусств, в подростковом возрасте.

Сценический опыт отсутствовал, было волнение, но все прошло успешно. Публике понравился номер с китайскими кольцами, которые разъединялись в процессе номера, а затем соединялись вновь.

Также зал отлично принял номер с картами, которые появлялись из воздуха, затем исчезали, а в финале — появлялись вновь. Юный Сергей поверил в свои силы и продолжил развиваться в выбранном направлении.

Мастерству он обучался у заслуженного артиста РФ и президента Российской ассоциации иллюзионистов Владимира Руднева. Это уникальный артист, покоривший публику во многих странах мира: из любого маленького фокуса он может сделать целый перформанс.

Он и сейчас иногда приезжает на шоу – посмотреть на плоды своего обучения и порадоваться успехам своего ученика.

Помимо овладения искусством постановки трюков, Сергей получил юридическое образование. Эти знания оказались не лишними при организации административной работы. К слову, ее при создании шоу немало. Найти источники финансирования, просчитать окупаемость, подобрать площадку для выступления, подготовить свет и звук, организовать рекламные кампании и каналы продажи билетов – всего и не перечислить!

Что же до творческой части, то она хоть и чрезвычайно интересна, но не проста. Подготовка только одного номера занимает минимум полгода! Это сложный процесс, требующий специальных знаний и креативного мышления.

За долгие годы вокруг артиста собралась команда, вместе с которой он работает над программой, создает трюки, экспериментирует с материалами, создает иллюзионный аппарат.

В своих выступлениях Воронцов аккумулирует все виды иллюзионного жанра, старается выбрать из каждого направления самое интересное, завораживающее, уникальное. И публика это ценит! У артиста есть сложившийся пул преданных поклонников, которые не пропускают выступления своего кумира.

Все номера у Сергея Воронцова – авторские, немало среди них и опасных, они выполняются без страховки. Артист добровольно идет на риск, но при этом старается выверить все моменты и минимизировать негативные случаи. Костюмы и реквизит создаются в собственной мастерской, продумывается каждая деталь.

Например, вполне аутентично на сцене выглядят состаренные сундуки в стиле Гудини. Даже музыка специально создается к каждому номеру и записывается при участии сессионных музыкантов.

Вдохновение артист черпает из разных источников: поездок к морю, кинематографа, музыки и даже… компьютерных игр. А мечтает о том, чтобы его шоу увидело как можно больше людей – как вживую, так и по телевидению.

Сергей никогда не гнался за титулами и наградами. Но его мастерство отметил сам Тони Хассини — глава Международной ассоциации иллюзионистов. Было большой честью получить заветную статуэтку Мерлина из рук великого мэтра. Такие награды есть у Дэвида Копперфилда, Криса Энджела и других иллюзионистов с мировым именем.

Новое шоу Сергея Воронцова «На грани реальности» можно увидеть на сцене Московского театра иллюзии 12 и 25 апреля. В программе представлены самые эффектные и любимые публикой номера. Добавлены и новые работы, в том числе интерактивные, в которых задействуют каждого зрителя в зале.

В этой программе впервые будет показан смертельный номер Гарри Гудини в исполнении Сергея Воронцова.

«Мы усовершенствовали и усложнили трюк легендарного иллюзиониста, добавили в него еще больше риска» — Сергей Воронцов.

Ирина КУЗЬМИЧЕВА

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