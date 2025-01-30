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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RU3 направления, куда стоит поехать весной: где тепло и интересно

3 направления, куда стоит поехать весной: где тепло и интересно

editor
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Тариел Гажиенко Travel-эксперт, самый известный турагент России, владелец турагентств
Тариел Гажиенко , travel-эксперт, самый известный турагент России, владелец турагентств. Фото © личный архив Т. Гажиенко

Весна – идеальный период для путешествий, когда хочется сбросить с себя оковы холода и окунуться в атмосферу ярких красок и захватывающих приключений. Если вы мечтаете о весеннем отдыхе, где можно насладиться теплом, красотой природы и интересными развлечениями, то эти советы travel-эксперта, самого известного турагента России, владельца турагентства Тариел Гажиенко – для вас.

Египет: доступная экзотика и незабываемые приключения

Начнем наше путешествие с возрастания цены, и самым доступным направлением для весеннего отдыха является Египет. Эта страна предлагает туристам широкий выбор отелей, многие из которых работают по системе «все включено», что делает отдых максимально комфортным и беззаботным. В Египте вы найдете не только отличный пляжный отдых на берегу Красного моря, но и множество возможностей для активного времяпрепровождения: ночная жизнь, дискотеки с диджеями, разнообразная анимация. Все это уже включено в стоимость проживания, что делает Египет оптимальным вариантом для тех, кто хочет отдохнуть активно и весело провести свои весенние каникулы.

Конечно, стоит учитывать, что в марте температура воды в Красном море может быть еще прохладной, но уже со второй половины апреля и в мае погодные условия становятся максимально комфортными для купания. Помимо пляжного отдыха, Египет предлагает возможность познакомиться с богатейшей историей и культурой. Вы можете отправиться на экскурсии к древним пирамидам, величественным храмам и другим историческим памятникам, которые переносят нас в далекое прошлое.

Страны Персидского залива: роскошь, комфорт и восточное очарование

На второе место в нашем списке я бы с уверенностью поставил страны Персидского залива, и, прежде всего, Арабские Эмираты. Ведь ОАЭ – не просто арабская страна, это удивительное мультикультурное государство, где каждый найдет развлечения по своему вкусу и предпочтениям. Здесь вы можете насладиться роскошными отелями, изысканными ресторанами, современными торговыми центрами и захватывающими дух аттракционами.

Также ОАЭ предлагают и прекрасную возможность для пляжного отдыха. Комфортная погода, теплое море и белоснежные пляжи создают идеальные условия для релаксации. А сочетание пляжного отдыха с активной вечерней или ночной программой делает Эмираты идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимум от своего весеннего отпуска.

Юго-Восточная Азия: экзотика, пляжное блаженство и яркая ночная жизнь

Ну и замыкают наш список страны Юго-Восточной Азии. Это в том числе — Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Индонезия. Вы можете насладиться белоснежными пляжами, ласковым морем, буйной тропической растительностью, а также погрузиться в атмосферу азиатской экзотики.

Чемпионом среди курортов Юго-Восточной Азии в контексте весеннего отдыха, без сомнения, является остров Пхукет в Таиланде. Ведь это не только множество красивых пляжей, но близлежащие уединенные острова. Там можно насладиться тишиной и покоем, а вернувшись на остров, окунуться в бурную ночную жизнь, которая сосредоточена на пляжах Патонг и Карон. Здесь вы найдете огромное количество ночных клубов, дискотек, баров и торговых центров, что гарантирует вам незабываемые впечатления и массу положительных эмоций. Сочетание пляжного блаженства, культурного обогащения и яркой ночной жизни делает Юго-Восточную Азию идеальным направлением для тех, кто хочет получить максимум удовольствия от своего весеннего отпуска.

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