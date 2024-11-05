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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Трансформация реальности»: в КЦ «Меридиан» состоялась вторая Всероссийская конференция режиссеров массовых мероприятий

«Трансформация реальности»: в КЦ «Меридиан» состоялась вторая Всероссийская конференция режиссеров массовых мероприятий

editor
By editor
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трансформация реальности
Фото © Elena Jazz

В КЦ «Меридиан» состоялась вторая Всероссийская конференция режиссеров массовых мероприятий, театрализованных представлений и праздников, постановщиков EVENT и креативных направлений «Трансформация реальности».

Инициаторами мероприятия выступили Фонд поддержки и реализации культурных, социальных, креативных проектов и инициатив «Культура. Наследие. Будущее» и АНО развития национальных проектов в области культуры, спорта, туризма, семейной и молодежной политики «Русский старт».

Конференция уже второй год собирает более 600 режиссеров и специалистов в области режиссуры театрализованных представлений и праздников, концертных и шоу-программ, зрелищных, телевизионных, креативных и ивент направлений со всей России.

В этом году главным девизом конференции звучали слова «Экспертность. Масштаб. Смыслы. Безопасность».

На Конференции обсуждались вопросы объединения профессионального сообщества и возможность создания союза, проводились экспертно-образовательные сессии и панельные дискуссии, профессиональные секции и кейс-сессии от экспертов.

Спикеры делились своим опытом и экспертизой в проведении масштабных зрелищных проектов в России и зарубежом, режиссерскими идеями, технологическими приемами и современными трендами международных и российских форумов, деловых и культурных событий, фестивалей, государственных, зрелищных и туристических проектов.

Особый интерес вызвала панельная дискуссия с представителями власти «Россия — страна возможностей. Разговоры о важном», которая была посвящена теме смыслов в массовых мероприятиях. Что важнее: смысл, идеология или эмоциональный эффект от мероприятия? Разговор получился острым, свою точку зрения озвучили представители разных поколений режиссеров.

Большой эмоциональный отклик вызвала кейс-сессия посвященная международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ, где выступили режиссеры, представившие свои зрелищные проекты в рамках выставки.

Конференция дала возможность вновь собрать и признанных профессионалов отрасли с режиссерским разбором, и молодых представителей профессии, обозначила актуальные проблемы и болевые точки профессионального сообщества, в частности вопросы подготовки профессиональных кадров различных сфер режиссуры зрелищ.

Подводя итоги, можно сказать, что Конференция «Трансформация реальности» — это главное событие отрасли и профессиональное площадка для обсуждения актуальных вопросов режиссеров и специалистов различных сфер режиссуры зрелищ.

И главными на повестке, как никогда остаются вопросы, связанные с развитием России на сегодняшнем этапе и важностью профессии режиссера, в реализации данных вопросов:

  • формулирование идеологии и ценностей, транслируемых государством через призму режиссуры государственных праздников;
  • миссия режиссера в создании проектов государственного масштаба;
  • праздник, как сохранение культурного кода нации.

Продюсеры и режиссеры Конференции «Трансформация реальности»:

  • Елена Овчинникова – режиссер, продюсер, президент фонда «Культура.Наследие.Будущее»;
  • Анна Ангарова — режиссер, сценарист, президент АНО развития национальных проектов в области культуры, спорта, туризма, семейной и молодежной политики «Русский старт».
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