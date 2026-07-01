331 метр высоты, 108 стран и 3000 сеансов связи: Воронежская область приняла эстафету радиомарафона РТРС

В Воронежской области отзвучал девятый этап всероссийской радиоэкспедиции, которую Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) посвятила своему 25-летию. Две недели связисты работали на трёх площадках — в Боброве, Богучаре и Воронеже — и итог впечатляет: почти три тысячи радиосеансов с операторами из 108 государств. География впечатляет нешуточно: добрались даже до Колумбии, Пуэрто-Рико и Сингапура.

Главной «точкой притяжения» стал цех в Боброве, где возвышается 331-метровая телемачта — не просто самая высокая конструкция в регионе и во всём Центральном Черноземье, но ещё и юбиляр: в 2026 году исполняется ровно полвека с её запуска. Именно под её опорами разворачивалась основная эфирная жизнь.

Старт этапу дали солидно — в бобровском Дворце культуры. Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков поздравил коллектив филиала и ветеранов с грядущим юбилеем РТРС, а первый заместитель главы администрации Бобровского района Александр Дубачёв вручил сотрудникам радиотелецентра почётные грамоты — за многолетнюю добросовестную работу и за то, что теле- и радиосигнал в регионе остаётся стабильным и качественным.

И в довершение праздничной атмосферы на 192-метровой телебашне в Воронеже зажглась архитектурная подсветка — специально в поддержку акции.

Организатором марафона выступает Союз радиолюбителей России, и на этом останавливаться не собираются: следующие этапы уже запланированы в Крыму, Хабаровском и Приморском краях. А финальная точка — в августе, когда эстафету примут Хакасия и Костромская область.

Кстати, участвовать в игре могут все желающие. Условия опубликованы на сайтах коротковолновиков и на портале РТРС.РФ в разделе радиолюбительских дипломов. Те, кто выполнит все условия и свяжется с радиостанциями РТРС, получат не только дипломы, но и юбилейные вымпелы — приятный сувенир на память о большом эфирном путешествии.