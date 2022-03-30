4 сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив» представят в Okko

С 1 апреля Okko и телеканал «Моя Планета» покажут премьеру 4 сезона цикла «Артефакты. Культурный детектив», посвященного народным промыслам России. Съемки проекта состоялись в Москве, Вологде, Кирове, Нижегородской области и Уфе.

«Артефакты. Культурный детектив» – совместная инициатива национального проекта «Культура», телеканала «Моя Планета», студии ЕМГ и онлайн-кинотеатра Okko. Выпуски нового сезона расскажут о народном искусстве и промыслах, а также нематериальном культурном наследии народов России, годом которых объявлен 2022 год.

Четвертый сезон квест-детектива «Артефакты. Культурный детектив» будет состоять из 5 фильмов. В них ведущий Андрей Понкратов познакомит зрителей с особенными экспонатами, которые хранятся в региональных российских музеях: дымковской игрушкой, полх-майданской матрешкой, лаковой миниатюрой, а также всемирно известным вологодским кружевом и даже башкирским медом, который является особой частью культуры своего региона.

Подписчики Okko и зрители «Моей Планеты» узнают, какую тайну скрывает золотой стог на федоскинской лаковой миниатюре, правда ли, что вологодским кружевницам удалось перещеголять мастериц Европы и какие древние коды зашифрованы в орнаменте дымковской игрушки. Также культурный детектив расскажет, как башкиры заслужили титул «хозяев пчел» и почему полх-майданскую матрешку называют «русской Жанной д’Арк».

«Четвертый сезон нашего проекта “Артефакты. Культурный детектив” мы задумали особенным: в отличие от прошлых сезонов, эти новые пять фильмов у нас связаны единой сквозной темой – темой народного творчества, промыслов и искусства. В этом контексте мы и выбирали музеи и истории артефактов. При этом мы решили творчески и широко посмотреть на тему народного искусства. Так, наряду с дымковской игрушкой и вологодским кружевом, например, в нашем цикле своем место занял и башкирский мёд», – Роман Лобашов, креативный продюсер телеканала «Моя Планета».

География выпусков четвертого сезона охватывает Нижегородскую область, Республику Башкортостан, а также такие богатые интересной историей города как Киров, Вологда и Москва. Зрители узнают связанные с культурными реликвиями истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели. Проект расскажет о музеях, где эти экспонаты находятся, и о самобытной культуре их регионов.

«Национальный проект “Культура” направлен на популяризацию культуры и делает её доступнее для всех жителей страны. В этом помогает мультимедиа гид “Артефакт”, который также развивается благодаря нацпроекту. Это приложение позволяет узнать больше о предмете искусства, прослушать аудиогид на русском и английском языках. И всё это совершенно бесплатно. В нашем совместном сериале мы показываем, какую интересную информацию можно найти с помощью платформы и как использовать гид в туристических поездках по стране», – говорит София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Премьеры новых серий документальных фильмов будут проходить с 1 апреля по пятницам в Okko и по субботам в эфире телеканала «Моя Планета».

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