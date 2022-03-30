Премьера документальной ленты «Сабайя» состоится в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает об эксклюзивной премьере документальной ленты «Сабайя», посвященной освобождению узников из рабства. Фильм режиссера Хогира Хирори будет доступен 1 апреля подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Фото – сцена из фильма «Сабайя»

«Сабайя» — так называют пленных женщин, которых используют в качестве рабынь. Многие девушки с юных лет проживают в специальных лагерях. Одним из таких мест является лагерь Аль-Хоул — одно из наиболее массовых сосредоточений вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Несколько лет назад в лагерь пригнали тысячи женщин-езидов (религиозное меньшинство курдского народа) из Ирака.

Главный герой фильма Хогира Хирори — мужчина по имени Махмуд. Вместе с другими добровольцами Махмуд, рискуя собственной жизнью, пытается вызволить узников из многолетнего рабства, сопряженного с побоями и пытками. В лагерь боевиков засылают многочисленных шпионов, ведется работа по вербовке террористов, чтобы они помогали девушкам бежать из плена. “Оружие” Махмуда — не пистолет (хотя и он надежно лежит в кобуре мужчины), а мобильный телефон, который разрывается от звонков и сообщений.

Группа добровольцев прибывает в лагерь несколько раз, спрятавшись вместе с женщинами-лазутчиками в неприметном фургоне. Добираясь до одного из самых опасных мест на Ближнем Востоке, Махмуд и другие добровольцы пытаются действовать слаженно и эффективно — речь о жизни и безопасности людей, переживших психологические и физические травмы. При этом на одном спасении из лагеря дело не заканчивается. Под присмотром Сихам и Захры (жены и матери Махмуда соответственно) женщинам, которых удалось вызволить из плена, помогают адаптироваться к мирной жизни и, насколько это возможно, нивелировать последствия пребывания в рабстве.

В этом документальном фильме Хогир Хирори ужас лагерной жизни в условиях несвободы и постоянного давления сталкивается с длительным процессом реабилитации женщин в мирных и комфортных условиях, где им гарантируется безопасность. «Сабайя» — яркий, живой рассказ о тех, кто каждый день рискует своей жизнью, чтобы спасать других людей. Документальное кино о невыносимых последствиях многолетней войны, о насилии мирного населения и шансе на новую жизнь пострадавших от террора.

Мировая премьера документальной ленты Хогира Хирори состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2021 году — картина была представлена в секции “Мировое документальное кино”, Хирори получил приз за лучшую режиссуру. Российская премьера фильма прошла в конкурсе документального кино 43-го Московского кинофестиваля — картина шведско-курдского режиссера удостоилась статуэтки «Серебряный “Святой Георгий”» за лучший документальный фильм.

Посмотреть эту документальную драму о можно с 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION.

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