Актриса сыграла главную роль в новом детективном сериале для канала ТВ Центр «Анна и тайна прошлого». Он является неофициальным продолжением сериала «Анна-детективъ».

Премьера фильма состоится в субботу, 2 апреля. Героиня Лизы — Анна Штольман, переехавшая из Москвы в Затонск, чтобы присматривать за заболевшей бабушкой. В глубине души Анна надеется, что новая жизнь и окружение помогут ей скорее забыть Дмитрия — её несостоявшуюся любовь. Однако Анна оказывается втянута в расследование жестокого убийства, в процессе которого она узнает семейную тайну и обнаруживает в себе уникальные способности, полностью меняющие ее представления о мире…

Для телезрителей ТВЦ не останется незамеченным имя главной героини – Анна Штольман. Дело в том, что она – родственница той самой Анны Мироновой из «Анны-детективъ», а точнее, ее и Якова Штольмана.

— Думаю, имя героини — Анна Штольман — не оставляет никаких сомнений в том, кто она, и кем были ее предки, жившие на рубеже 19-20 веков, — приоткрывает интригу автор сценария Анна Рулевская, — Работу над сценарием я начала с выстраивания генеалогического древа героини, и, надеюсь, само существование Анны в некоторой степени ответит на главный вопрос поклонников сериала «Анна-детективъ» — станут ли его главные герои когда-нибудь счастливой семейной парой. А внимательный зритель несомненно разглядит в новой Анне некоторые их черты. Да, из конца 19-го века мы перенеслись в наши дни, но это не повод думать, что история Анны Мироновой так и останется незавершенной… Конечно, в прошлом остается еще много тайн, но Анна Штольман, как и многие ее ровесники, тоже знает далеко не все об истории своего рода, и «особые способности» ее пра-пра-пра-бабушки для нее — тайна. По крайней мере, в начале нашей истории. Мир меняется из века в век и в то же время остается неизменным. Наша героиня думает, что знает себя, но внезапно осознает, что это не так. Строит планы и меняет их под влиянием новых обстоятельств.

Повторит ли Анна судьбу своей родственницы и найдет ли любовь в лице следователя, которому помогает раскрыть дело — Максима Сумарокова?

— Отношения наших героев пока только в начале формирования. Оба закрыты для сильных чувств, но оба нуждаются в поддержке и понимании, — рассказывает актер Станислав Беляев. — В первых сериях мы стремились к тому, чтобы между ними бежали искры. Ситуации вынуждают их общаться, но общение это складывается непросто, они раздражают друг друга. Однако в самый острый момент, когда у каждого обострились все их переживания и проблемы, они оказались рядом. Будет интересно наблюдать за тем, как их связь будет развиваться.

Как и Яков Штольман, Максим – непростой человек со своим багажом прошлого.

— Мой герой переживает тяжёлый период в жизни — трагический инцидент во время задания, когда он убил человека. Отношения в семье на грани полного разрыва, и в дополнение гнетущее состояние бессонницы, сопровождающееся приступами панических атак. Чтобы помочь себе выбраться из этого жизненного кювета, он принимает решение взять должность в маленьком провинциальный городе. Играть человека в таком пограничном состоянии очень интересная задача. Вместе с режиссёром мы выстраиваем рисунок роли, учитывая болезненный психологический фон моего героя, — добавляет актер.

Интересные факты об «Анне и тайне прошлого»:

У сериалов «Анна и тайна прошлого» и «Анна-детективъ» один сценарист – Анна Рулевская;

Режиссер-постановщик Алексей Колмогоров также принимал участие в съемках некоторых эпизодов «Анны-детективъ»;

Актеру Станиславу Беляеву интересна тема сверхспособностей. В свое время он интересовался также реинкарнацией;

Возраст героини Елизаветы Арзамасовой полностью совпадает с ее реальным возрастом – 27 лет.

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