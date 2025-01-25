4 тысячи зрителей посетили III Рождественский фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе»

С 5 по 22 января в Забайкалье в третий раз прошёл фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе» — это 8 концертов, спектакль и 10 встреч поэтов с читателями. Столицу Забайкальского края посетили Елена Заславская, Дмитрий Филиппов и Наталия Осипова, рок-группы «АЛИСА», «Аффинаж», а также рэпер РИЧ.

9 января открыли фестиваль концертом Ансамбля солистов Творческой мастерской Леонида Лундстрема в селе Тарбагатай Забайкальского края. Пётр Лундстрем, Леонид Лундстрем, Мария Воскресенская, Павел Федосеев и Владимир Нор сыграли произведения Генделя, Чайковского, Шумана и Сен-Санса. Ансамбль сыграл более 5 концертов в городах и сёлах Забайкальского края, а также выступил в военном госпитале и завершил свой тур в фойе Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

«Большое количество наших земляков сейчас самоотверженно выполняет задачи на спецоперации. И, конечно, наиболее ярко и ясно все то, что мы сейчас чувствуем, выражают артисты и музыканты. Наш рождественский фестиваль помогает людям

прикоснуться к такому творчеству. И очень отрадно, что это мероприятие уже третий год пользуется большой популярностью. Здесь музыка и любовь к Родине переплетаются в едином порыве», – отметил Губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В рамках Рождественского фестиваля с гастролями по Забайкалью проехал ансамбль Восточного военного округа «Мы есть мы». Одним из ярких событий стал моноспектакль «Папа» рэпера РИЧа. Главную роль в постановке сыграл актёр Даниил Романов, темой спектакля стала роль отцов в жизни каждого человека. После спектакля у зрителей была возможность рассказать истории своих отцов и поделиться самым сокровенным.

В Забайкальской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина прошли творческие встречи с поэтами Дмитрием Филлиповым, Еленой Заславской, с журналисткой и писательницей Наталией Осиповой.

«Рождественский фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе» уже третий год подряд становится ярким культурным событием забайкальской зимы. Каждый концерт, каждая встреча с читателями в этом году стали чем-то историческим для зрителей, а час или полтора не только меняли настроение зрителей, но и подсвечивали то важное, о чём мы не должны забывать: ценность семьи и безграничную любовь к Родине», – поделилась Министр культуры Забайкальского края Алёна Ячменёва.

17 января в Доме офицеров Забайкальского края прошёл концерт российской рок-группы «Аффинаж» и рэпера РИЧа, на котором солисты исполнили свои лучшие песни. Кульминацией Рождественского фестиваля «Донбасс. Забайкалье. Вместе» стал концерт рок-группы «АЛИСА», которая выступила в Чите впервые с 2008 года. Свои песни группа исполнила на сцене дворца «Мегаполис Спорт».

«Грандиозным концертом группы «АЛИСА» во главе с Константином Кинчевым завершился уже третий Рождественский фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе». Для нас большая радость, что наш фестиваль уже стал традиционным в том числе и для жителей Забайкальского края. Для нас особенно важны два направления нашего фестиваля, в первую очередь это благотворительные концерты в военных госпиталях для наших ребят. Благодаря поддержке групп и губернатора Забайкальского края, у нас появилась возможность привозить великую музыку в самые далекие уголки Забайкалья», – рассказал художественный руководитель фестиваля Пётр Лундстрем.

Рождественский фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе» в этом году собрал жителей не только Забайкальского края, но и других регионов страны. Программа была насыщена выступлениями талантливых и популярных артистов. Каждый житель смог прикоснуться к искусству и принять участие в культурной жизни региона.

Фото предоставлены организаторами фестиваля «Донбасс. Забайкалье. Вместе»