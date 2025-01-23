Музей Мирового океана приглашает на кругосветный пленер

В Музее Мирового океана открылась выставки, посвящённой 80-летию российского художника Андрея Петровича Красильщикова.

Андрей Петрович Красильщиков побывал в двух кругосветных экспедициях на учебно-парусном судне «Крузенштерн» в 1995-1996 и 2005-2006 годах. На борту барка он создал более 300 этюдов: пейзажи, портреты членов экипажа, работы аллегорического характера. Его картины, написанные в этот период, переносят зрителей на палубу судна и раскрывают мир экспедиции под парусами – прекрасный, удивительный, порой опасный и непредсказуемый.

Первое российское кругосветное плавание состоялось на барке «Крузенштерн» в 1995-1996 годах. Рейс был посвящен 300-летию российского флота. За это время вместе с участниками экспедиции художник преодолел более сорока двух тысяч морских миль. Его кисть запечатлела виды 15-и портов стран Европы, Южной Америки, Океании, Азии, Австралии и Африки. Главным героем его произведений, конечно, выступает жемчужина парусного флота – барк «Крузенштерн», который появляется перед зрителем то в залитом солнцем порту Сингапура, то в туманном испанском порту Лас-Пальмас, противостоит тропическому урагану между Гавайскими и Японскими островами или поражает своим величием, под лунным светом в просторах Атлантического океана. Написанные непосредственно с натуры, картины передают «дыхание» моря, яркие краски окружающего мира, изменения цвета воды в разных природных условиях.

В июне 2005 года художник отправился во вторую кругосветку на барке «Крузенштерн». Рейс посвящался сразу двум датам – 60-летию Победы и 200-летию первой российской кругосветной экспедиции под командованием знаменитого русского исследователя Ивана Федоровича Крузенштерна. Экспедиция длилась 408 суток, командой были пройдены более сорока тысяч морских миль. За время похода «Крузенштерн» четыре раза пересек экватор и совершил свыше двадцати заходов в порты четырех континентов – романтика, дух приключений, красота моря и пейзажи тех мест, где за период кругосветки побывало судно – всё это в картинах Андрея Петровича Красильщикова, которые стали своеобразным путевым дневником художника.

Андрей Петрович Красильщиков родился 3 марта 1945 в Ленинграде. В 1970 году окончил Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной. С 1973 по 1995 год занимал пост главного художника на международных выставках в Ленинграде, Санкт-Петербурге, автор художественного оформления более 50 крупных международных выставок. Член Союза художников и Союза дизайнеров России.