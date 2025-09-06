Из 25 стран мира подали заявки на фестиваль аутентичного кино «Алания»

В Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» (г. Пятигорск) прошла пресс-конференция, посвященная международному фестивалю аутентичного кино «Алания», который впервые пройдет во Владикавказе.

О программе фестиваля, работах иностранных участников, поддержке и перспективах развития национального кинематографа рассказали заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания Альбина Плаева, директор международного фестиваля аутентичного кино «Алания» Тамара Сокурова, режиссер Аслан Галазов, начальник управления культуры администрации местного самоуправления Владикавказа Руслан Марзоев.

Альбина Плаева отметила, что выбор Владикавказа в качестве места проведения фестиваля кино очень символичен. «Владикавказ с его атмосферой, его колоссальными культурными традициями, не только театральными, не только художественными, но и кинотрадициями. Все это, безусловно, нам дает возможность в нынешнее время рассчитывать на развитие индустрии, на интерес к производству кино в Северной Осетии и во всех наших соседних республиках», – сказала спикер.

Также Альбина Плаева выразила надежду на возрождение студии кинохроники во Владикавказе. По ее словам, сейчас республика в поиске инвесторов для восстановления работы студии.

Руслан Марзоев, начальник управления культуры администрации местного самоуправления Владикавказа, подчеркнул важность развития киноотрасли в городе. «Для нас очень важно, что кинофестивали снова возвращаются в Владивосток… Нам очень хочется, чтобы он отличался от других фестивалей. Поэтому мы на своем фестивале будем говорить именно о региональном кино и поддерживать именно региональное кино, анимацию в том числе», – сказал Руслан Марзоев.

Также он заявил, что Северная Осетия и Якутия намерены провести неделю кино в 2026 году. «Будем стараться сделать совместные мастер-классы, встречи для того, чтобы общалась молодежь, насыщалась опытом других субъектов. Якутия – это сейчас передовой регион в области кино, и хочется, чтобы о наших фильмах говорили так же, как и о якутских сегодня в нашей стране и за ее пределами», – добавил спикер.

Директор фестиваля «Алания» Тамара Сокурова рассказала, что для организаторов самая большая ценность — находить новые имена, давать им возможность обрести свою аудиторию.

Основной темой фестиваля аутентичного кино «Алания» станет кинематограф, отражающий особенности времени, национальной истории и культуры. В программу фестиваля войдут игровые, документальные и анимационные фильмы (полнометражные и короткометражные).

По словам Тамары Сокуровой, заявки пришли почти из каждого региона России, а также из других стран. «25 стран – это результат, которым мы очень сильно гордимся. Это страны СНГ, разные регионы России, из Якутии было много заявок, Свердловская киностудия нам прислала свои работы. Также есть страны Латинской Америки, Индия, Канада, США», – прокомментировала спикер.

Жюри фестиваля возглавляет режиссёр Аслан Галазов, создатель фильма «Ласточки прилетели». «Аутентичное кино предполагает такие качества, как самобытность, оригинальность, подлинность, наличие выраженного авторского начала. То есть это кино, которое создает свой собственный язык. И мне кажется, что такой фестиваль он не только Владикавказу необходим, а вообще российскому кино», – сказал спикер.

Программа фестиваля включает не только конкурсные показы, но и обширную культурную программу. Участники и гости смогут посетить творческие встречи с режиссерами и кинокритиками, поучаствовать в мастер-классах, посетить книжную ярмарку и выставки работ осетинского живописца Алана Калманова и фотографа Миколы Гнисюка. Внеконкурсные показы художественных и анимационных фильмов пройдут в знаковом для города Владикавказа месте – историческом здании кинематографа «Пате» – одного из первых кинотеатров России, открывшего двери в 1907 году.

Фестиваль «Алания» пройдет при поддержке администрации города Владикавказа, издательства «Сеанс», а также горного арт-курорта «Мамисон» в Северной Осетии.