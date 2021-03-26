LegalTech атакует пиратов

Боль­шин­ство сай­тов доб­ро­со­вест­но уда­ля­ет пират­ский кон­тент, пони­мая необ­хо­ди­мость суще­ствен­ных затрат на эти про­цес­сы. Облег­чить жизнь меди­а­ком­па­ни­ям может внед­ре­ние совре­мен­ных LegalTech-реше­ний. Поиск неле­галь­ных ссы­лок, состав­ле­ние и рас­сыл­ку досу­деб­ных пре­тен­зий мож­но автоматизировать.

Об этом рас­ска­зал ком­мер­че­ский дирек­тор циф­ро­во­го сер­ви­са n’RIS Гри­го­рий Турин­цев в ходе дис­кус­сии «Интел­лек­ту­аль­ная соб­ствен­ность в кино- и теле­про­из­вод­стве», открыв­шей 24 мар­та выстав­ку Cinema Production Service (CPS). Так­же в обсуж­де­нии при­ня­ли уча­стие юрист, гене­раль­ный дирек­тор IPCodex Ната­лья Поли­ан­чик и гене­раль­ный дирек­тор груп­пы ком­па­ний Star Media Мария Гре­чиш­ни­ко­ва. Моде­ри­ро­ва­ла дис­кус­сию управ­ля­ю­щая порт­фе­лем IT-про­ек­тов Ассо­ци­а­ции IPChain Вале­рия Брусникина.

В мире на пират­ские сай­ты с филь­ма­ми еже­год­но захо­дят более 53,2 млрд раз. В Рос­сии, по дан­ным Group IB — ком­па­нии из сфе­ры защи­ты интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти, — рынок интер­нет-пират­ства в 2019 году состав­лял 63,5 млн долларов.

Несмот­ря на то что в пери­од пан­де­ми­че­ско­го каран­ти­на стри­мин­го­вые ком­па­нии дава­ли скид­ки и запус­ка­ли выгод­ные акции (напри­мер, месяц проб­ной под­пис­ки за 1 рубль), мно­гие поль­зо­ва­те­ли все рав­но пред­по­чи­та­ли неле­галь­ные ресур­сы, что ска­зы­ва­лось на дохо­дах меди­а­ком­па­ний. Меж­ду тем совре­мен­ные тех­но­ло­гии поз­во­ля­ют пра­во­об­ла­да­те­лю лег­ко защи­тить свою про­дук­цию и, соот­вет­ствен­но, уве­ли­чить тра­фик. Так, циф­ро­вой сер­вис n’RIS фик­си­ру­ет пра­ва на про­из­ве­де­ние, а реше­ние сер­ви­са n’RIS.Antipiracy авто­ма­ти­че­ски ищет неле­галь­ный кон­тент на всех плат­фор­мах и без вме­ша­тель­ства чело­ве­ка гене­ри­ру­ет пре­тен­зии адми­ни­стра­то­рам сай­тов. «По нашей прак­ти­ке, око­ло 90% копий уда­ля­ет­ся адми­ни­стра­то­ра­ми сай­тов сра­зу после того, как полу­че­на пре­тен­зия пра­во­об­ла­да­те­ля. LegalTech поз­во­ля­ет более эффек­тив­но моне­ти­зи­ро­вать твор­че­ский кон­тент на циф­ро­вых пло­щад­ках», — заявил Гри­го­рий Туринцев.

Он пояс­нил, что n’RIS рас­счи­тан в первую оче­редь на про­из­во­ди­те­лей кон­тен­та и пра­во­об­ла­да­те­лей, у кото­рых нет воз­мож­но­сти дер­жать боль­шой штат юри­стов и соб­ствен­ную анти­пи­рат­скую служ­бу: «Сер­вис депо­ни­ро­ва­ния n’RIS досту­пен 24/7, это дешев­ле, чем услу­ги нота­ри­уса, и без­опас­нее похо­да на почту по охва­чен­но­му коро­на­ви­ру­сом горо­ду. При этом мы помо­га­ем неболь­шим пра­во­об­ла­да­те­лям нала­дить кон­такт с круп­ны­ми. Напри­мер, музы­кант может депо­ни­ро­вать трек в n’RIS, а потом про­дать для саунд­тре­ка через бир­жу IPEX».

Зачист­ка пират­ских ссы­лок дала Star Media рост доход­но­сти до 30%, рас­ска­за­ла Мария Гре­чиш­ни­ко­ва: «Из 15 млн ссы­лок, забло­ки­ро­ван­ных «Яндек­сом» по Анти­пи­рат­ско­му мемо­ран­ду­му, более 50% были наши­ми. Наш сер­вис ContentScan, имея мини­маль­ную погреш­ность 2%, аккре­ди­то­ван МКС на отправ­ку ссы­лок для бло­ки­ров­ки, что сокра­ща­ет вре­мя уда­ле­ния, исклю­чая чело­ве­че­ский фактор».

Дру­гая про­бле­ма, кото­рую пыта­ют­ся решить про­из­вод­ствен­ные, дис­три­бью­тор­ские и дру­гие меди­а­ком­па­нии, — адми­ни­стри­ро­ва­ние соб­ствен­но­го порт­фе­ля интел­лек­ту­аль­ных прав и вза­и­мо­дей­ствие с дру­ги­ми игро­ка­ми. «Мы рабо­та­ем с несколь­ки­ми пло­щад­ка­ми для при­об­ре­те­ния музы­каль­ных прав и footages. Без­услов­но, нали­чие еди­но­го мар­кет­плей­са для таких целей силь­но упро­сти­ло бы нашу рабо­ту», — счи­та­ет Мария Гречишникова.

Управ­ля­ю­щая порт­фе­лем IT-про­ек­тов Ассо­ци­а­ции IPChain Вале­рия Брус­ни­ки­на отме­ти­ла, что отча­сти эту про­бле­му реша­ет циф­ро­вой сер­вис IPEX, по сути — бир­жа интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти, кото­рая рабо­та­ет пока толь­ко с музы­кой. «В октяб­ре 2019 года всту­пил в силу закон, кото­рый ввел поня­тие циф­ро­во­го пра­ва и сде­лок с помо­щью смарт-кон­трак­тов. В ГК поз­во­ли­ли заклю­чать сдел­ки в элек­трон­ном виде в слу­чае, если все суще­ствен­ные усло­вия отра­же­ны в циф­ро­вом видео, — напом­ни­ла она. — Что­бы про­дать свою ком­по­зи­цию для саунд­тре­ка или выста­вить ее на циф­ро­вую вит­ри­ну через IPEX, пра­во­об­ла­да­те­лю не нуж­но даже выхо­дить из дома».

Тему управ­ле­ния резуль­та­та­ми интел­лек­ту­аль­но­го тру­да кор­по­ра­ций про­дол­жи­ла Ната­лья Поли­ан­чик. По ее сло­вам, слу­жеб­ные про­из­ве­де­ния — дав­няя боль ком­па­ний, рабо­та­ю­щих с интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­стью. Доста­точ­но ска­зать, что автор­ское воз­на­граж­де­ние за слу­жеб­ное про­из­ве­де­ние нель­зя вклю­чить в зар­пла­ту через тру­до­вой дого­вор. Даже если тру­до­вые обя­зан­но­сти сотруд­ни­ка состо­ят в том, что­бы в рутин­ном режи­ме созда­вать про­из­ве­де­ния (тек­сто­вый, визу­аль­ный, про­грамм­ный кон­тент), за каж­дое из них он дол­жен по зако­ну полу­чить отдель­ное вознаграждение.

Одна­ко воз­на­граж­де­ние — не един­ствен­ная про­бле­ма. Мно­гие рабо­то­да­те­ли не заду­мы­ва­ют­ся о том, что пра­ва на про­из­ве­де­ние, создан­ное в нера­бо­чее вре­мя, вполне могут при­над­ле­жать само­му сотруд­ни­ку. То же про­изой­дет с твор­че­ским про­дук­том, кото­рый про­ле­жит у рабо­то­да­те­ля на пол­ке боль­ше трех лет, — не гово­ря о том, что в слу­чае смер­ти работ­ни­ка на роя­л­ти вполне смо­гут пре­тен­до­вать наслед­ни­ки. «На месте рабо­то­да­те­ля, у кото­ро­го в шта­те есть твор­цы, я бы уде­ля­ла мак­си­мум вни­ма­ния фик­са­ции всех эта­пов вза­и­мо­дей­ствия с ними. На прак­ти­ке про­бле­мы со слу­жеб­ны­ми про­из­ве­де­ни­я­ми всплы­ва­ют в самые непод­хо­дя­щие момен­ты. Кон­фликт­ные ситу­а­ции чаще все­го ини­ци­и­ру­ют люди, рабо­та­ю­щие в режи­ме дове­рия мно­гие годы, от кото­рых это­го мень­ше все­го ожи­да­ешь», — пре­ду­пре­ди­ла Ната­лья Полианчик.

По сло­вам юри­ста, пра­виль­нее все­го в этой ситу­а­ции оформ­лять все ста­дии про­из­вод­ства твор­че­ско­го про­дук­та внут­рен­ни­ми акта­ми, при­чем луч­ше все­го исполь­зо­вать не стоп­ку бумаг или таб­ли­цу в Excel, а спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ную циф­ро­вую систе­му, начи­ная от внут­рен­не­го про­грамм­но­го про­дук­та по уче­ту резуль­та­тов интел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти (к при­ме­ру, IPManagement System — соб­ствен­ная раз­ра­бот­ка коман­ды Лабо­ра­то­рии IPCodex). «В иде­а­ле нуж­но фик­си­ро­вать все в блок­чейне, где запи­си об объ­ек­тах и тран­зак­ци­ях физи­че­ски невоз­мож­но изме­нить. В блок­чейн-сети све­де­ния о пра­во­об­ла­да­те­ле точ­но не поте­ря­ют­ся. Более того, любой суд при­мет их в каче­стве дока­за­тель­ства», — заклю­чи­ла она.

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