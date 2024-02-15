5 причин посмотреть сериал «Очевидное невероятное»

В новом году онлайн-кинотеатр Okko представил свой новый оригинальный проект — «Очевидное невероятное». В основу этого комедийного сериала легли рассказы советского и российского фантаста Кира Булычева. Мы собрали пять причин, почему стоит посмотреть этот сериал.

1. Сериал снят по мотивам произведений Кира Булычева

Каждый ребенок, родившийся в Советском Союзе, с детства знаком с невероятными приключениями Алисы Селезневой. Кто же не помнит космические приключения Алисы с ее отцом профессором Игорем Селезневым и их другом, добрым великаном Громозекой из «Тайны третьей планеты»?

А вот второй по узнаваемости работой Кира Булычева стал цикл юмористических повестей и рассказов о жителях вымышленного городка «Великий Гусляр», прототипом которого стал Великий Устюг. Большинство произведений о жизни гуслярцев, особенно вышедшие в свет после Перестройки, представляют собой острую сатиру на все происходящее в советском и новом российском обществе.

2. Отличная съемочная группа и известные актеры

Над созданием сериала «Очевидное невероятное» работала кинокомпания «Медиаслово», которая ранее выпустила на экраны «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германии и «Номинацию» с Анной Михалковой. Режиссер проекта — Александр Войтинский, снявший супергеройскую «Черная молния» и недавний народный хит «По щучьему велению».

Исполнителями главных ролей в новом сериале стали популярные российские актеры: Артем Быстров («Дурак», «Скажи ей»), Максим Лагашкин («Аритмия», «Беглец»), Светлана Ходченкова («Благословите женщину», «Чемпионы»). Каст актеров второго плана тоже выглядит внушительно: здесь и Павел Любимцев, и Александр Нестеров «По щучьему велению» и Катя Кабак («Мажор в Сочи»).

3. Необычный сеттинг на пересечении ностальгии, фантастики и современности

В процессе создания сериала сценаристу Максиму Кудымову и режиссеру Александру Войтинскому приходилось работать сразу с двумя сеттингами. Одним из них стал фантастический мир Кира Булычева, в то время как второй отражает действительность 2020-х годов. В первом мы наблюдаем за жизнью Великого Гусляра, который как будто замер на рубеже 70-х годов прошлого столетия, отгородившись от внешнего мира. Местные жители прекрасно обходятся без аэропорта, необъятных торговых центров и мобильных телефонов.

Да, Великий Гусляр живет размеренной, но при этом очень незаурядной жизнью! Жители его играют во дворах в шахматы инопланетянами, попавшими в провинциальный городок через пространственные разломы. При этом прибытие гуманоидов сопровождается всяческими аномалиям: от телепортации до говорящих животных и тарелок пришельцев во дворе.

Новый мэр города, Эдуард Белинский, стремительно врывается в размеренную жизнь города на своем электрическом самокате, которых отродясь не водилось на дорогах Великого Гусляра. Каждый эпизод представляет собой более или менее самостоятельную историю о том, как энергичный глава ТСЖ Тимофей Молодцов в попытке избавиться от Белинского, впопыхах расхлебывает кашу вселенского масштаба, которую сам же и заваривает.

4. Добрый юмор — сериал можно смотреть всей семьей

Наряду с тем, что Александр Войтинский визуально выстраивает советскую атмосферу, дополнительное ощущение ностальгии для зрителя усиливает музыкальное сопровождение хитов того времени: «Земля в иллюминаторе», «Этот мир придуман не нами», «Слышу голос из прекрасного далека». Дополнительную аутентичность Гусляру придают стоящие в каждом дворе архаичные «Москвичи» и ЗИЛы.

В результате у создателей сериала получилось снять добрую комедию без пошлых шуток, где авторам удалось с большой любовью и иронией рассказать о жизни российской провинции. Читатель, хорошо знакомый с творчеством Кира Булычева, наверняка помнит его рассказ «Поступили в продажу золотые рыбки», на основе которого был сформирован один из ярких эпизодов проекта. С появлением в городе волшебных золотых рыбок жители Гусляра устраивают в городе грандиозный хаос, загадывая себе: кто – жирафа, кто – любовь, а кто — горячительные напитки прямо из-под крана!

Этот незатейливый, но очень обаятельный проект наверняка найдет отклик как в сердцах взрослого поколения, которое воспитывалось на произведениях Кира Булычева, так и у молодежной аудитории, привыкшей к эстетике современных сай-фай сериалов.

5. Теплые отзывы критиков

Сериал «Очевидное невероятное» получил в основном положительные оценки российских кинокритиков. Татьяна Шорохова в своей рецензии очень точно подметила удивительное жанровое сочетание, создающее особенное настроение при просмотре: «Сериал отдает теплой ламповостью прозы Булычева, ведь он, при всей своей едкости, был очень комфортным (но не конформным) автором. С первых кадров сериала главным двигателем действия становится ностальгия. Она не злобная, не сатирическая, не зубоскалит и не выводит из себя. Это ностальгия по теплому вечеру когда‑то в молодости, когда не было забот и не нужно было думать о завтрашнем дне».