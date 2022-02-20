57-я Федеральная ярмарка «Текстильлегпром» пройдёт на ВДНХ

С 22 по 24 февраля в павильонах № 55 и 57 пройдет 57-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром». Более 350 производителей представят продукцию из 28 регионов России и 17 стран мира. Мероприятие состоится с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности.

Федеральная ярмарка «Текстильлегпром» — самое значимое профильное мероприятие в России, представляющее полный ассортимент оборудования и материалов для российских производителей одежды и домашнего текстиля. В этом году она пройдет в двух павильонах ВДНХ в традиционном формате специализированных салонов.

В павильоне № 55 в салоне Textillegmash будет представлено более 100 брендов оборудования от ведущих мировых производителей из Японии, Германии, Италии, США, Польши, Китая, Кореи и других стран: новейшие промышленные раскройные, швейные, вышивальные, вязальные и стегальные машины, термопрессы, а также технологии печати по текстилю, влажно-тепловой обработки изделий, техоснастка, запчасти и контрольно-измерительные приборы. Здесь же разместится экспозиция Technical Textile And Raw Materials Salon, объединяющая производителей и поставщиков технических и суровых тканей, нетканых материалов, сырья, натуральных и химических волокон и нитей, пряжи, красителей всех видов и вспомогательных веществ.

На «Текстильлегпроме» будут представлены более 150 производителей тканей и фурнитуры. В павильоне № 57 в экспозиции Apparel Textile Salon можно будет найти все виды тканей для производства одежды: хлопчатобумажные, смесовые, вискозные, шерстяные, шелковые, льняные, а также искусственный мех, натуральную и искусственную кожу, пряжу, нитки и фурнитуру. Самый большой выбор трикотажных полотен в России презентуют в Knitted Fabrics Salon: для производства мужской, женской, детской, спортивной одежды, белья и домашнего текстиля от отечественных и зарубежных производителей из Турции, Узбекистана, Китая и других стран.

Домашний текстиль для спальни, ванной комнаты, кухни, ткани для постельного белья, портьерные и тюлевые ткани, изделия и аксессуары будут представлены в Home Textile Salon. В международном салоне одежды и аксессуаров Garment & Accessories Salon можно будет ознакомиться с коллекциями швейной и трикотажной одежды, нижнего белья, чулочно-носочных изделий, головных уборов и аксессуаров.

Деловую программу 57-го «Текстильлегпрома» посвятят актуальным отраслевым вопросам. На ней будут рассмотрены новые аспекты применения мер государственной поддержки, обсуждены практики противодействия недобросовестным приемам конкуренции, внедрения цифровых технологий в производство одежды, обуви, аксессуаров. Также получит развитие затронутая в прошлом году тема рециклинга — промышленной переработки текстильных отходов и техническое оснащение компаний, осуществляющих ее. Второй день посвятят анализу текстильных трендов сезонов весна-лето 2022 и осень-зима 2022/23, а также трендов в домашнем текстиле и в одежде. С подробной программой можно ознакомиться на сайте организатора: www.textilexpo.ru.

57-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет с соблюдением всех мер безопасности. В павильонах гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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