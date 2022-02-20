«Дух огня». Эхо событий международного кинофестиваля в Москве

В московском кинотеатре «Иллюзион» с 25 февраля по 6 марта пройдет эхо международного фестиваля «Дух огня» — ежегодного смотра кинематографических дебютов в Ханты-Мансийске. В рамках эха будут представлены фильмы международного конкурса и специальные показы: ретроспектива израильской поэтессы и режиссера Рахель Халфи, двенадцатичасовая трилогия «Пафос. Этос. Логос» Жуакина Пинту и Нуно Леонеля и картины признанных мастеров — Хосе Селестино Кампусано и Гонсало Гарсия-Пелайо. Также в рамках фестиваля пройдет первая в России ретроспектива режиссера Бориса Фрумина.

Фестиваль «Дух огня» — диалог с прошлым, новый взгляд на историю кино и в то же время попытка осмыслить современность. Для российского зрителя это уникальная возможность увидеть молодое фестивальное кино и работы уже ставших современными классиками режиссеров.

В программу международного конкурса вошли фильмы из Испании, Португалии, Франции, Австрии, Индии и США. Откроет эхо картина «Ночь королей» Филиппа Лакота — участник Венецианского кинофестиваля в 2020 году и обладатель премий на фестивалях в Роттердаме и Торонто. Большинство фильмов программы так же еще недавно были участниками престижных международных фестивалей — Берлин, Венеция, Роттердам, Локарно, Сандэнс — и в России будут представлены впервые.

Обзоры фильмов, представленных на «Эхе» будут опубликованы в ближайшие дни. Следите за нашими новостями!

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