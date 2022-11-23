6 книг Александра Волкова, которые должен прочитать каждый ребенок

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Александр Волков — признанный классик детской литературы. Наибольшую известность ему принесли книги о волшебнике Изумрудного города, переведенные на множество языков. По их мотивам неоднократно создавались мультфильмы, видеоигры, радиопостановки и не только.   Редакция «Малыш» издательства АСТ собрала подборку сказочных историй.  Садитесь поудобнее, открывайте первую книжку и погружайтесь в увлекательные миры Александра Волкова вместе с нами!

Волшебник Изумрудного города

Волшебная страна лежит за Кругосветными горами и в ней живут волшебники и волшебницы. Девочка Элли случайно оказалась в этой удивительной стране и сразу совершила преступление. А может быть подвиг. Как посмотреть. Её домик свалился на злую колдунью Гингему. С этого начались приключения Элли и её пёсика Тотошки. Девочку ждут тяжёлые испытания по пути в Изумрудный город. Только Великий и Ужасный Гудвин сможет исполнить заветное желание Элли и вернуть её домой.

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Сказочная повесть А.М. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» продолжает историю о приключениях девочки Элли и её друзей в Волшебной стране. На этот раз злой столяр Урфин Джюс, используя живительный порошок, создаёт армию деревянных солдат и захватывает Волшебную страну. На выручку жителям поспешили Элли и её дядя, моряк Чарли Блек.

Семь подземных королей

«Семь подземных королей» — третья сказочная повесть А. Волкова о приключениях девочки Элли в Волшебной стране. В этот раз Элли оказалась в волшебном мире вместе со своим братом Фредом. И дети сразу попали в плен к семи подземным королям. Если Элли не восстановит источник с усыпительной водой, то она с братом и Тотошкой навсегда останутся в Подземной стране. Пленникам нужно проявить все свои лучшие качества — смелость, смекалку и обаяние — чтобы вернуться домой. Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев уже спешат на помощь к своей любимой Элли.

Жёлтый туман

Сказочная повесть «Жёлтый Туман» продолжает рассказ о захватывающих событиях, происходящих в Волшебной стране. Злая колдунья Арахна желает подчинить себе Волшебную страну, окутав её Жёлтым туманом. Страшила, Железный Дровосек, Смелый Лев и их маленькие друзья снова приходят на помощь её жителям.

Огненный бог Марранов

«Огненный бог Марранов» - четвёртая сказочная повесть из цикла книг А. Волкова про Изумрудный город. Злой и обиженный Урфин Джюс по-прежнему пытается стать властелином всей Волшебной страны. В этот раз при помощи глуповатых и упрямых Марранов. Справиться с коварным Урфином жителям Волшебной страны помогут Энни и Тим.

Тайна заброшенного замка

На территории Волшебной страны приземляется космический корабль «Диавона», который прибыл с планеты Рамерия. Инопланетяне, вооружённые лучевыми пистолетами, основали недалеко от старинного замка Гуррикапа свой лагерь Ранавир и попытались захватить власть во всей Волшебной стране. Но на помощь её жителям снова прибыли Тим, О‘Келли и Энни Смит.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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