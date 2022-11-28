Новинки издательства Freedom

Стефани Гарбер - Однажды разбитое сердце

Стефани Гарбер - автор с мировым именем, ее книги занимают верхние строчки бестселлеров и выходят на 30 языках мира, а армия фанатов растет день ото дня.

Книга «Однажды разбитое сердце» получила статус «Выбор редакции» Amazon как лучшая книга для молодежи, а также 12 недель находилась в списке бестселлеров New York Times в разделе Young Adult. А в ТикТок количество просмотров по хэштегу #onceuponabrokenheart уже перевалило за 21 млн.

В России автор тоже уже известна читателям - трилогия «Караваль» («Караваль», «Легендо», «Финал») стала настоящим хитом: продано уже более 30 тыс. экземпляров цикла.

Книга «Однажды разбитое сердце» является спин-оффом к циклу «Караваль»: действие происходит в той же вселенной бессмертных Мойр, с которыми автор познакомил читателей в предыдущих книгах. Также читателей ожидает встреча с некоторыми знакомыми персонажами - сестрами Теллой и Скарлетт.

Однако в центре сюжета новая главная героиня - розоволосая Эванджелина, которая слепо и неистово верит в настоящую любовь. Когда ее возлюбленный Люк оказывается околдован и обручен с другой, Эванджелина решает заключить сделку с коварным Принцем Сердец, который обещает ей «долго и счастливо». В строках разлито предчувствие дурного конца, а название книги не сулит ничего иного, кроме разбитого сердца. Чем же обернется для Эванджелины эта сделка - счастьем или трагедией?

Невозможно не отметить знакомый читателям слог, погружающий в мир интриг, коварных игр и обмана, где воздух словно пропитан волшебством и ощущается на кончиках пальцев.

Эмма Скотт - Потерянные души. Частица твоего сердца (#3)

Третья история цикла «Потерянные души» от Эммы Скотт — о ребятах со сломленными судьбами из старшей школы Санта-Круза, с яркими характерами и сложными взаимоотношениями. В «Частице твоего сердца» вы познакомитесь с историей Ронана, сироты без веры в будущее, и Шайло, мастерицы ювелирных украшений. Это лучшие друзья Миллера и Вайолет из романа «Девушка из песни».

Филигранное мастерство Эммы: так о любви не пишет никто другой. Мысли и переживания героев сквозят по сюжету и доходят по кульминации. Их боль словно натянутая струна. Кажется, еще одна новая трудность, которую подкинет ребятам жизнь, и эта струна окончательно порвется. Но не тут-то было: Ронан и Шайло ловят каждый шанс, который дарит им судьба. И рано или поздно это даст свои плоды.

Эта книга о выборе. Выбрать непредсказуемость любви или четкий план в ежедневнике? Сердце Шайло разрывается между двух огней. А Ронан и вовсе отрицает возможность быть с невероятной девушкой, в чьих руках простой металл превращается в драгоценность. Но обстоятельства сводят ребят вновь и вновь, чтобы те переосмыслили свои убеждения и взрастили себя для нового.

Эмма Скотт подтверждает: нет ничего прекраснее связи между двумя близкими душами, которые встретились не просто так. Как говорится, 1+1=3. И найти в себе силы следовать верному пути — зачастую единственное, ради чего стоит совершать очередную попытку открыть свое сердце.

Серия «Потерянные души» — «романы о принадлежности, поиске места в мире и создании семьи там, где сначала это было невозможным», как пишет сама Скотт. У каждого из нас на этой земле есть дом, и иногда поиски дома могут занимать всю жизнь. Но это стоит того. Своими романами автор это подтверждает.

К. Н. Кроуфорд - Город Шипов (#1)

Город шипов — проклятое место. В городе семь районов, каждый из которых связан с определенным демоном. Здесь есть Округ Люцифера, Округ Вельзевула, Округ Амодея (бога страсти). Падшие боги живут и здравствуют, творя беззаконие и олицетворяя все самые темные пороки. Именно сюда Роуэн мечтает пойти в аспирантуру. Да-да, вы не ослышались, смертные могут здесь учиться. А еще девушка жаждет отомстить.

К. Н. Кроуфорд — не один писатель, а целых два. Кристин из Лексингтона, штат Массачусетс, всю жизнь интересовалась фольклором Новой Англии, особенно историями о жутких старых кладбищах и жестоких казней. Ник провел свое детство, зачитываясь фэнтези и научной фантастикой в периоды долгих зим в Вермонте, которые сделали его невосприимчивым к холоду. Мрачная, завораживающая эстетика теперь окутывает их строки, захватывая читателя в плен.

Невыносимо притягательный Орион, чьи поцелуи смертоносны, словно яд. Можно ли его полюбить? И если да, то насколько это опасно? Вместе с Роуэн вам предстоит это выяснить, погружаясь в холодную реальность мира демонов.

Виктория Авеярд - Оллвард. Разрушитель клинка (#2)

Продолжение бестселлера «Оллвард. Разрушитель миров» от автора цикла «Алые и серебрянные» - Виктории Авеярд.

Одно из веретен закрыто, но впереди еще долгий путь. Разделенный мир должен сплотиться, неудержимый враг должен быть побежден, а судьба мира лежит на острие меча. Эндри, бывший оруженосец, продолжает бороться за спасение среди крови и хаоса. Дом, скорбящий бессмертный, стремится выполнить нарушенную клятву. Сораса, убийца-изгой, сталкивается со своим прошлым, когда оно обнажает острые клыки. Валтик, ведьма в летах, призывает могущественную силу. Корейн, дочь пирата, в крови которой течет древняя магия, скоро станет героиней, которой ей суждено быть. Вместе они должны собрать армию, чтобы противостоять королеве Эриде и злым силам Таристана. Но что-то смертоносное ждет во тьме, и оно может поглотить мир прежде, чем появится надежда на победу.

Лекси Райан - Эти спутанные узы (#2)

Продолжение романа «Эти лживые клятвы» от автора бестселлеров «New York Times» и обладательницы премии «RITA» в 2018 году.

За воротами замка восходит солнце, но Золотой дворец окутан вуалью ночи. Бри стала той, кого так долго презирала и с кем обещала никогда не связывать свою жизнь. Теперь она фейри, в груди которой бьется бессмертное сердце. Тот, кто клялся в любви и верности, оказался предателем и использовал наследницу, чтобы украсть корону Неблагого двора. Отныне Себастьян истинный принц. Но без силы, что все еще течет по венам Бри, юноша не может занять трон Теней и стать полноправным королем. Когда девушка выясняет, что королевство Неблагих может погибнуть, она отправляется к великой жрице, которая поможет отыскать королеву Неблагих и спасти Двор. Становится ясно, что древние пророчества не лгут, а Бри предстоит сыграть уготовленную для нее роль в судьбе царства фейри.

Алекс Джун - Спи, Алиса

В мир Алисы их пришло трое. Сив – кровавая ведьма из Чернолесья. Инг – талантливый хирург, у которого по нелепой случайности погиб пациент. Йен – слепой мальчик, который все время повторял одно слово: "Расплата!" Между ними существовала некая связь, берущая начало в межмирье – таинственном месте, где девушка оказывалась во снах. Алиса помогала каждому предвидеть будущее, но не знала, почему именно ей была уготована эта роль. Только когда она встретит парня, обладающего тем же даром, судьба подскажет разгадку снов. И станет ясно: есть двери мироздания, которые лучше не отворять…

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