В издательстве «Эксмо» выходит новый роман звезды отечественного детектива и подполковника полиции Татьяны Степановой. Это юбилейная пятидесятая книга автора. Роман «Коридор затмений» входит в серию «По следам громких дел», в которой упоминания о реальных преступлениях смешиваются с художественным вымыслом.

Трое старых друзей Гущин, Клавдий Мамонтов и Макар Псалтырников расследуют банальное, на первый взгляд, убийство. В собственной квартире найдена 58-летняя женщина. Кто-то ударил ее по голове, а затем перерезал горло ножом. Бытовая поножовщина оказывается началом запутанного и опасного расследования, которое приводит друзей к шокирующим выводам.

Параллельно с поимкой преступника героям предстоит разобраться с поистине мистическим происшествием. Дети Макара заводят странного друга по имени Адам, которого даже собственная мать называет исчадием дьявола. По свидетельствам очевидцев мальчик обладает сверхъестественными способностями. Чтобы узнать правду, закадычным друзьям предстоит расследовать события пятнадцатилетней давности, когда опасный мальчик появился на свет. Именно в то время силовики распустили жуткую секту.

«Коридор затмений» — увлекательный детектив с интригующим и запутанным сюжетом, где мистика переплетается с жестокой реальностью. Чтение романа — прекрасная возможность поздравить Татьяну Степанову с ее литературным юбилеем.

Татьяна Степанова — мастер остросюжетной прозы. Выпускница юридического факультета МГУ и бывший потомственный следователь правоохранительных органов. Вдохновившись своей профессией, начала писать детективы, основанные на реальных преступлениях. Ведет переписку с автором жутких триллеров Томасом Харрисом. Он ее вдохновитель и литературный наставник.

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