«Последняя любовь бабы Дуни» и другие книжные новинки

Алина Бронски. Последняя любовь бабы Дуни

«Если бы я в своем возрасте еще удивлялась людям, мне бы и зубы почистить некогда было».

Баба Дуня возвращается в свое село после аварии на Чернобыльской АЭС. Пока весь мир боится фонящих радиацией лесных плодов, она с единомышленниками выстраивает новую жизнь. Посреди бесхозной земли, где птицы поют громче, чем где-либо еще. Пока смертельно больной Петров раскачивается в гамаке и читает любовные стихи, а доярка Марья водит шашни со столетним Сидоровым, баба Дуня пишет письма в Германию дочери. Но тут в селе появляются чужие — и община вновь оказывается под угрозой исчезновения.

Алина Бронски пронзительно и поэтично, иронично и душевно возрождает погибший мир. Она рассказывает историю села, которого уже не должно быть, и необычной женщины, которая в преклонном возрасте обретает собственный рай.

Палома Санчес-Гарника. Три раны

Война глубоко изранила жизни многих ни в чем не повинных испанцев. Писатель Эрнесто, постоянно ищущий вдохновения, становится владельцем важных артефактов того времени: фотографии семейной пары на фоне фонтана и нескольких их писем.

История разворачивается перед ним как на ладони, и, став свидетелем трех ран, которые нанесла людям война: любви, жизни и смерти, — он наконец готов написать великий роман.

Кейт Сойер. Сад в Суффолке

Мэри выходит замуж, и на свадьбу съезжается вся её семья – дочери с супругами, бывший муж, свекровь. Их отношения нельзя назвать простыми: в семейной истории есть и предательство, и смертельные обиды. Мэри надеется только, что свадьба обойдется без скандалов, а сама вспоминает, вспоминает, вспоминает: рождения и смерти, первую любовь и развод, бывших друзей и свои надежды. Свадебный стол накрыт в саду, и золотое солнце безжалостно освещает все то, что собравшиеся предпочли бы не вспоминать…

Этот неспешный английский роман повествует об одном жарком дне – и о сорока годах жизни. Идеальное чтение для любителей семейных саг, психологических драм, романов Энн Пэтчетт и подсолнухов.