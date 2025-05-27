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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Последняя любовь бабы Дуни» и другие книжные новинки

editor
By editor
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последняя любовь бабы дуни

Алина Бронски. Последняя любовь бабы Дуни

«Если бы я в своем возрасте еще удивлялась людям, мне бы и зубы почистить некогда было».

Баба Дуня возвращается в свое село после аварии на Чернобыльской АЭС. Пока весь мир боится фонящих радиацией лесных плодов, она с единомышленниками выстраивает новую жизнь. Посреди бесхозной земли, где птицы поют громче, чем где-либо еще. Пока смертельно больной Петров раскачивается в гамаке и читает любовные стихи, а доярка Марья водит шашни со столетним Сидоровым, баба Дуня пишет письма в Германию дочери. Но тут в селе появляются чужие — и община вновь оказывается под угрозой исчезновения.

Алина Бронски пронзительно и поэтично, иронично и душевно возрождает погибший мир. Она рассказывает историю села, которого уже не должно быть, и необычной женщины, которая в преклонном возрасте обретает собственный рай.

Палома Санчес-Гарника. Три раны

три раны

Война глубоко изранила жизни многих ни в чем не повинных испанцев. Писатель Эрнесто, постоянно ищущий вдохновения, становится владельцем важных артефактов того времени: фотографии семейной пары на фоне фонтана и нескольких их писем.

История разворачивается перед ним как на ладони, и, став свидетелем трех ран, которые нанесла людям война: любви, жизни и смерти, — он наконец готов написать великий роман.

Кейт Сойер. Сад в Суффолке

сад в суфолке

Мэри выходит замуж, и на свадьбу съезжается вся её семья – дочери с супругами, бывший муж, свекровь. Их отношения нельзя назвать простыми: в семейной истории есть и предательство, и смертельные обиды. Мэри надеется только, что свадьба обойдется без скандалов, а сама вспоминает, вспоминает, вспоминает: рождения и смерти, первую любовь и развод, бывших друзей и свои надежды. Свадебный стол накрыт в саду, и золотое солнце безжалостно освещает все то, что собравшиеся предпочли бы не вспоминать…

Этот неспешный английский роман повествует об одном жарком дне – и о сорока годах жизни. Идеальное чтение для любителей семейных саг, психологических драм, романов Энн Пэтчетт и подсолнухов.

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