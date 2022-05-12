7 книжных новинок про животных, которые обязательно стоит прочитать этой весной

Что почитать юному исследователю, который всей душой тянется к живому миру? Конечно же увлекательные книги про животных! Представляем пять новых книг от издательства АСТ, которые обязательно понравятся вашему ребёнку. Здесь есть захватывающие детективы и приключения, классика, познавательная литература – но объединяют все эти книги главные герои: очаровательные и своенравные, хвостатые и сообразительные зверята, которые подарят много часов увлекательного чтения.

Н. Г. К.: Счастливый Мистер Мышь

Мистер Мышь абсолютно счастлив! Каждый день он находит новые поводы для радости: вчера миссис Мышь приготовила замечательный пирог, а сегодня выдался такой прекрасный день для прогулки! Но почему же другие зверушки не радуются вместе с ним? Увы, неприятности тоже случаются… Но Мистер Мышь намерен это исправить!

Эта занимательная история научит ребенка помогать своим друзьям и покажет важность доброты к другим людям, а красочные иллюстрации волшебного мира погрузят читателя в настоящую сказку.

Хэй Сэм: Пингвины-шпионы

Юный Джексон и его друг Квигли обожают приключения и всякие гаджеты. Больше всего на свете пингвины хотят, чтобы их взяли в ФБР. Правда, для работы в спецслужбах друзья еще слишком малы. Но их это не остановит! Побольше энергии и напора – и на них непременно обратят внимание!

Так и случается. Испытывая новое изобретение Квигли, Джексон буквально сваливается на головы агентам ФБР, проводящим секретную операцию. Агенты в бешенстве, но это ничего: зато теперь юные пингвины знают, что в Птицбурге орудует хитроумный преступник – похититель ценной рыбы!

Именно этого шанса Джексон и Квигли так ждали! Теперь-то уж они проявят себя!

Крингс Антун: Ежик Молчок, или История дружбы

В волшебном саду живут самые разные обитатели: ёжики и мышки, котята и бельчата, щенки и кролики. Все они умеют говорить и ведут себя точь-в-точь как люди: ссорятся, мирятся, веселятся и грустят, но главное – дружат и решают все-все проблемы с помощью добра и понимания. Из этой книги вы узнаете, удастся ли ёжику по имени Молчок найти себе домик на зиму и что из этого получится.

Грабянский Януш: Удивительные кошачьи истории

Кошки – удивительные создания, у которых припасено множество разных историй. Один кот живёт в театре, дружит с мышами и поёт по ночам. Три котёнка решили устроить охоту на мышей – прочитайте, что из этого вышло! Грациозная кошка с бантом на шее – настоящая принцесса и всё знает о жизни во дворце. Рассказывает эти истории поэт Михаил Вирозуб, а познакомиться со всеми кошками можно благодаря ярким иллюстрациям Януша Грабянского, знаменитого польского художника.

Присмотритесь – может быть, одна из этих кошек похожа на вашу?

Путешествие полевого мышонка. Ореховое потрясение

Храбрый Полевой Мышонок сталкивается с очень трудной задачей: как мирно заставить «стукнутых» ящериц прекратить кидаться орехами? В лесу начинается битва всех против всех. И в этом хаосе никто не слушает мирные речи Мышонка. Даже верный Землеройка получает ореховое потрясение и начинает драться на стороне противника. Нашему маленькому герою предстоит узнать, хватит ли у него храбрости в одиночку совершить героический поступок. «Путешествие полевого мышонка. Ореховое потрясение» — вдохновляющая история о храбрости, дружбе и вере в себя.

Классен Джон, Тимберлейк Эми: Скунс и Барсук. Невероятное сокровище

Сердце каждого из нас таит какое-нибудь сокровище. Например, по мнению геолога Барсука, это агат «Паучий глаз», найденный им в далёком детстве и украденный хитрым кузеном. Неутомимые соседи Скунс и Барсук решают отправиться в научную экспедицию на Бесконечное озеро. Но всё идёт не так, как планировалось. Возле их палатки возникает тот самый хитрый кузен… Что-то обязательно произойдёт!

Секреты, предательство, геройство… и невероятное сокровище из глубины веков.

Перез Себастьян: Кошачьи проделки

Кошки… Что за загадочные животные!

Вы когда-нибудь задумывались, какие мысли таятся в их зорких глазах? Какие безумные идеи приходят им в голову? И что за невероятные приключения с ними случаются, стоит вам только отвернуться?

У каждого усатого героя этой книги есть свой характер, желания и насыщенная жизнь! Они задаются вопросами, не всегда приземляются на лапы, обо всём имеют своё мнение и амбиции.

«Кошачьи проделки» — это пятнадцать смешных историй про самых разных котов и кошек от звёздного дуэта Себастьена Переза и Бенжамена Лакомба.

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