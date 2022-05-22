Нацухико Кёгоку. «Лето злых духов Убумэ» – легендарный роман-загадка Японии

Впервые на русском языке в издательстве Inspiria выходит роман «Лето злых духов Убумэ» японского писателя Нацухико Кёгоку. После ошеломительного дебюта в 1994 году произведение переиздается из года в год, по сей день приковывая внимание читателей. В Японии книга ознаменовала появление нового жанра, сочетающего в себе мистику и детектив, и побудила к учреждению жанровой премии «Мефисто эуорд».

В основе истории лежит легенда об убумэ ― духе умершей женщины, которая не смогла обрести покой из-за сильной привязанности к нарождённому ребенку. В центре сюжета ― два старых приятеля, знакомых со студенческой скамьи. Тацуми Сэкигути ― депрессивный автор-интроверт, зарабатывающий на жизнь написанием научно-популярных и приключенческих статей. Акихико Тюдзэндзи ― синтоистский жрец и чародей-оммёдзи, прозвищем которого стало название его букинистического магазина «Кёгокудо». Иногда он крайне бестактен и прямолинеен, но вопреки этому имеет широкий круг знакомых.

События романа берут начало в середине XX века и разворачиваются в Токио. Сэкигути и Кёгокудо заводят привычную беседу за чашечкой чая, но вскоре пустяковая болтовня становится приглашением пуститься в расследование загадочного и даже мистического обстоятельства. В городе ходят слухи, что в гинекологической клинике «Куондзи» один за другим пропадают младенцы. Заведением владеет род потомственных врачей, чья дочь остается беременной уже на протяжении двадцати месяцев. Сплетники уверены, она вынашивает демона. Неужели это правда или всего лишь абсурдный плод фантазий?

Для Кёгокудо важно разобраться, как и почему человеческий разум порождает сверхъестественные явления, позволяя фантазиям и страхам обрести плоть и кровь. Проследовав за ним по страницам книга, читатель откроет для себя неизведанные глубины.

Нацухико Кёгоку ― эксперт в области японского фольклора и автор мистических детективов, три из которых были экранизированы. Он член Клуба японских авторов хонкаку-детектива и обладатель различных литературных наград, среди которых премия Сандзюго Наоки, премия Рэндзабуро Сибаты, премия Идзуми Кёки и премия Ямамото Сюгоро. «Лето Убумэ» регулярно переиздается, был адаптирован в виде манги и экранизирован, и уже давно считается классикой японской литературы.

Анаит Григорян – известный российский прозаик. Родилась в 1983 году в Ленинграде. Окончила биолого-почвенный (направление «Биология») и филологический (направление «Литература и культура народов зарубежных стран») факультеты Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат биологических наук. Состоит в Союзе писателей Санкт-Петербурга. Автор романов «Поселок на реке Оредеж» (вошел в шорт-листы ряда литературных премий, в том числе премии «Лицей» имени Александра Пушкина и премии для молодых авторов «Фикшн-35», лонг-листы премий «Ясная поляна», «Большая книга» и «Созидающий мир») и «Осьминог» (бестселлер, лауреат премии «Выбор читателей-2021» по версии крупнейшего рекомендательного книжного сервиса Livelib).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.