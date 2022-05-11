5 новинок из мира фентези, которые понравятся каждому подростку

Иногда так хочется оказаться в волшебном мире, где необыкновенные вещи случаются сами по себе, а удивительные существа становятся самыми лучшими друзьями. Вместе с Wonder Books мы предлагаем отправиться в невероятное приключение по сказочным вселенным, найти истину, разгадать тайны и узнать, что такое настоящие чудеса!

Гутерсон Бен: Диковинные загадки отеля «Зимний дом»

Отель «Зимний дом» готовится отметить Пасху, и Элизабет радостно окунается в шумную жизнь своего нового дома. Но вскоре она и Фредди оказываются втянуты в новую зловещую тайну. Гости отеля начинают вести себя странно, а дар Элизабет всё чаще проявляется с не самой лучшей стороны. Пока необъяснимые толчки сотрясают фундамент отеля, Элизабет слышит крики о помощи Грацеллы Зимость, злой колдуньи, которая считалась мёртвой.

Сунторнват Кристина: Мечтающий в темноте

Весь свет в Чаттане находится в руках одного человека — Губернатора, который пришёл в город после Великого пожара и установил свою единоличную власть. Люди боготворят его. А ещё живут и работают ради того, чтобы у них был свет. Свет означает свободу, тьма — заточение.

Но однажды мальчик Понг сбегает из тюрьмы Намвон, где почти всю жизнь провёл в темноте, и обнаруживает, что законы справедливости, свобода и равенство — это совсем не те законы, которые установил Губернатор. И вот тогда он решает, что пора изменить этот мир.

Ламберт Ричард: Город теней

Тоби мечтает починить свою семью, но вместо этого ему приходится чинить королевство, которое никак не может допридумать его отец. Путешествие по фантастическому миру в компании очень странной девочки становится для героя дорогой не только к дому, но и к пониманию того, что для него действительно важно.

Следуй за белым котиком – и тебя ждет приключение, перед которым померкнет все, что случалось с тобой прежде.

Маккорин Джеральдин: Где кончается мир

XVIII век, Шотландия. Оторванные от большой земли острова, где люди живут своей собственной замкнутой жизнью. Каждое лето группу подростков под руководством взрослых мужчин отправляют на одинокую скалу в открытом море для охоты на морских птиц, чтобы потом забрать птицеловов домой с богатой добычей. Но в этот раз за ними не вернулись.

Брошенные, замершие и голодные мальчики выживают в холодных пещерах под крики покидающих скалу птиц, рассказывают друг другу истории, чтобы сохранить надежду и рассудок, и ищут ответа на один вопрос — почему же за ними никто не пришёл?

Ламберт Ричард: Дорога волка

Когда четырнадцатилетний Лукас выживает в автокатастрофе, в которой погибли его родители, он понимает, что волк, стоявший прямо на дороге, и есть причина аварии. И этот волк, кажется, теперь преследует и его самого. Но почему?

Дорога волка — это история о преодолениях и потерях, об упорстве и силе духа. Одновременно захватывающий триллер и реалистичное исследование горя, выходящие за рамки обычного фэнтези.

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