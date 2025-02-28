Музей Архитектуры выпустил в свет книгу «Архитектор Евгений Левинсон»

Монография историков архитектуры Ильи Печёнкина и Ольги Шурыгиной является первым за долгие годы опытом систематизации и анализа творческого наследия Евгения Левинсона. Единственная книга об архитекторе, написанная Галиной Оль при участии вдовы архитектора Елизаветы Левинсон, вышла в 1976 году и с тех пор не переиздавалась.

Настоящее издание увидело свет в конце 2024 года по инициативе при финансовой поддержке благотворительного фонда DICTUM FACTUM, основанного Евгением и Юлией Герасимовыми. В его основе лежит проведенное авторами фундаментальное исследование творчества зодчего, дополненное обширным рядом иллюстративных материалов – в том числе графикой и фотографиями из собрания Музея архитектуры. Внушительная по объёму книга отражает актуальный научный взгляд на отечественную архитектуру 1920—1960-х годов и её культурно-исторический контекст.

Евгений Левинсон (1894, Одесса – 1968, Ленинград) – один из ведущих советских архитекторов, художник-график, сценограф, педагог, член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1941), доктор архитектуры (1945), лауреат Сталинской премии (1951). Учился в Институте гражданских инженеров, затем в ленинградском Вхутеине у Ивана Фомина и Льва Руднева. С 1934 года вместе с Игорем Фоминым возглавлял мастерскую Ленпроекта № 3 (впоследствии № 5); преподавал на архитектурном факультете Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры. Основные постройки в Ленинграде – Первый дом Ленсовета, ансамблевая застройка Ивановской улицы, станция метрополитена «Автово», железнодорожный вокзал в Пушкине, Пискарёвский мемориал, гостиница «Советская»; также работал в Москве и Магнитогорске.