7 увлекательных детских книг о смелости, дружбе и любви

Как важно малышу расти на хороших книгах! Таких, которые учат правильным ценностям с детства – рассказывают о настоящей дружбе, мудрости, истинной смелости. Вместе с литературными героями ребёнок познаёт свои первые уроки добра, учится самостоятельности, понимает, как важно делать правильный выбор. Представляем семь захватывающих приключенческих историй, которые не только подарят много часов увлекательного чтения, но и научат справляться с трудностями, верить в себя, быть отзывчивым, внимательным, честным.

Лукас Ольга, «Приключения светофорных человечков»

Ольга Лукас — автор книг для детей и подростков. Её называют «современной сказочницей», и это неслучайно. Ольга Лукас пишет сказки, в которых знакомые сюжеты предстают по‑новому. Разговаривая с детьми на их языке, автор затрагивает актуальные проблемы общества и показывает, как их можно решить. В своей новой книге «Приключения светофорных человечков» Ольга Лукас на примере главных героев — Зелёного и Красного — объяснит, как важен и неповторим каждый из нас и как просто всё разрушить, если не замечать усилий того, кто всегда рядом с тобой.

Грабянский Януш, «Удивительные кошачьи истории»

Кошки – удивительные создания, у которых припасено множество разных историй. Один кот живёт в театре, дружит с мышами и поёт по ночам. Три котёнка решили устроить охоту на мышей – прочитайте, что из этого вышло! Грациозная кошка с бантом на шее – настоящая принцесса и всё знает о жизни во дворце. Рассказывает эти истории поэт Михаил Вирозуб, а познакомиться со всеми кошками можно благодаря ярким иллюстрациям Януша Грабянского, знаменитого польского художника. Присмотритесь – может быть, одна из этих кошек похожа на вашу?

Корпела Мери, Корпела Алекси, «Путешествие полевого мышонка. Ореховое потрясение»

Храбрый Полевой Мышонок сталкивается с очень трудной задачей: как мирно заставить «стукнутых» ящериц прекратить кидаться орехами? В лесу начинается битва всех против всех. И в этом хаосе никто не слушает мирные речи Мышонка. Даже верный Землеройка получает ореховое потрясение и начинает драться на стороне противника. Нашему маленькому герою предстоит узнать, хватит ли у него храбрости в одиночку совершить героический поступок.

Художники Алекси и Мери Корпела не только занимаются скульптурой и графикой, но и обожают придумывать захватывающие истории. При создании иллюстраций к этой книге они вдохновлялись картинами Ван Гога и фильмами Уэса Андерсона.

«Путешествие полевого мышонка. Ореховое потрясение» — вдохновляющая история о храбрости, дружбе и вере в себя.

Чуковский Корней, Остер Григорий, Успенский Эдуард, «100 сказок для чтения дома и в детском саду»

В книгу «100 сказок для чтения дома и в детском саду» входят самые лучшие сказки и сказочные истории всех времён. Читать сказки и рассматривать яркие картинки будет интересно и совсем крохам, и ребятам постарше, ведь в книге собраны сказки на любой вкус – в стихах и прозе, народные и авторские, русские и зарубежные. В сборник входят произведения классиков литературы – сказки Л.Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Д. Н. Мамина-Сибиряка, сказки советских писателей – В. Осеевой, Бориса Житкова, произведения современных авторов – Э. Успенского, Г. Остера, русские народные и авторские сказки, а также сказки в стихах С. Маршака, А. Барто, К. Чуковского. Сказки сборника рекомендованы воспитателями дошкольных учреждений и руководителями детского чтения.

Миллс Лорен, Нолан Денни, «Крылышки феи»

Жить среди фей непросто, если у тебя нет крыльев! Однако маленькая Фия совсем не смущается этого своего недостатка: она водит дружбу с лесными животными, может постоять за себя и однажды спасти все королевство фей! О её приключениях – волшебных, таинственных и даже опасных – вы узнаете из этой книги.

В серии «Детская библиотека на все времена. Мировой бестселлер!» собраны лучшие сказки со всего мира. Авторы этой книги, супруги Лорен Миллс и Деннис Нолан, широко известны у себя на родине, в Америке, и за её пределами. Их увлекательные истории и великолепные рисунки полюбились и российским читателям.

Раскел Ренато, «Сказки и стихи со всего света в картинках В. Сутеева»

Серия «Любимые сказки и картинки» посвящена творчеству художника-сказочника, режиссёра-мультипликатора, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимира Григорьевича Сутеева. На его сказках и картинках выросло несколько поколений читателей.

Книги с иллюстрациями В. Сутеева издаются уже больше полувека. И кажется, что в них может быть нового? В нашей книге читателей ждёт настоящий подарок – неизвестные иллюстрации В. Сутеева! Впервые публикуются рисунки к сказке Шарля Перро «Красная Шапочка». Вы увидите редко издаваемые картинки художника к «Сказкам дядюшки Римуса», «Слонёнку» Р. Киплинга. Познакомитесь со сказкой итальянского певца и писателя Ренато Рашела «Ренатино не летает по воскресеньям».

В. Сутеев всегда иллюстрировал только самые интересные истории. В нашей книге сказки не только увлекут читателей, но и расскажут о самом главном – смелости, мудрости, дружбе и любви.

Иванов Альберт Анатольевич, «Приключения Хомы и Суслика. Сказки»

Первая книга Альберта Анатольевича Иванова о приключениях Хомы и его друга Суслика вышла в 1975 году. Через три года о хитроумном хомяке и добродушном суслике сняли мультфильм «Приключения Хомы». После этого вышли и другие мультфильмы по сказкам: «Страшная история», «Раз — горох, два — горох», «Клетка». Малышам и их родителям сразу полюбились очаровательные герои и увлекательные истории о них. И неудивительно, ведь каждая сказка о Хоме и Суслике не только развлекает читателей, но и рассказывает о щедрости, изобретательности и дружбе. В нашу книгу вошли самые первые сказки о Хоме и Суслике. Рисунки Елены Гершуни.

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