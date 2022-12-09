Топ-6 энциклопедий для любознательных детей

Детство – это то время, когда малыш хочет узнать все и сразу. Чтобы он мог вырасти всесторонне развитой личностью, важно дать ему эту возможность и поощрять любознательность. Родители не всегда могут дать ответы на все детские «почему?», «как?» и «зачем?». Поэтому энциклопедии – важная инвестиция в будущее ребенка. Редакция «Аванта» издательства АСТ собрала подборку энциклопедий из серии «Хочу знать всё», которая будет интересна не только детям, но и любопытным взрослым.

Киселева Полина, Балет. Детская энциклопедия

Балет — волшебный мир, мир танца и музыки! Он очаровывает нас в детстве, заставляя замирать от восторга, восхищаться изящными балеринами и танцовщиками. И конечно, каждая девочка мечтает кружиться на сцене в пачке и пуантах!

Энциклопедия откроет тебе дверь в этот прекрасный мир, научит азам балетной профессии, основам классического танца, познакомит с историей, великими артистами и хореографами, самыми известными балетами и... не удивляйся! — подарит звуки лучших фрагментов балетных постановок.

Смелее! Может быть, прочитав книгу, ты откроешь в себе балетную искорку?

Хочу знать всё про Новый год

Новый год – самый любимый и ожидаемый праздник для детей и взрослых. Так давай не только нарядим ёлку и придумаем подарки, но и подготовимся к встрече нового года по-настоящему – узнаем о празднике всё!

Энциклопедия расскажет тебе о празднованиях Нового года в разных странах и временах, о главных атрибутах праздника: ёлочках и гирляндах, фейерверках и стеклянных шарах, печенье и мандаринах, о самом Деде Морозе и вере в чудеса!

Праздник уже на пороге! Прислушайся, Дед Мороз стучится в дверь!

Дрисколл Майкл, Звёздное небо. Детская энциклопедия

Звёздное небо — огромный мир, мир целой Вселенной! Он очаровывает нас в детстве, заставляя замирать от восторга. Устремив взгляд в ночное небо, мы разглядываем звёзды, отыскиваем планеты, кометы, созвездия... И конечно, каждый мечтает открыть свою звезду. Пусть маленькую, но самую настоящую!

Энциклопедия откроет тебе дверь в этот прекрасный мир, научит собирать из звёзд созвездия, расскажет об истории научных открытий, планетах и их спутниках, чёрных дырах, освоении космоса и... даже! — подарит удивительный диск, с помощью которого мы сможешь легко самостоятельно найти и определить созвездия.

Чаще смотрите на ночное небо. Может быть, вам повезёт — и вы откроете новую звезду!

Александр Хезер, Мифы Древней Греции. Детская энциклопедия

Мифы Древней Греции — фантастический мир, наполненный удивительными богами, живущими на горе Олимп, самыми разнообразными сверхъестественными созданиями и чудовищами — кентаврами, горгонами, сиренами, и потрясающими героями! Этот мир заставляет нас, затаив дыхание, читать истории о жизни богов и легенды о подвигах отважных героев.

Энциклопедия откроет тебе дверь в прекрасный мир мифологии, расскажет (и даже покажет с помощью QR‑кодов) о верованиях и культуре древних греков. Может быть, прочитав книгу, ты захочешь изучать древнюю историю?

Малов Владимир, Техника

Каждый современный ребёнок хочет знать, как устроены окружающие его с самого детства автомобили, поезда, корабли и самолёты. Почему они могут так быстро ездить, как на гонках "Формулы-1", спокойно плыть по морю или мчаться по рельсам, отстукивая колесами четкие ритмы?

Энциклопедия не только откроет тебе дверь в удивительный мир техники, но и покажет, как работает аэропорт, железнодорожный вокзал, порт, автозаправочная станция, станция технического обслуживания, познакомит с историей развития транспорта и даже покажет движение транспортных средств с помощью QR-кодов.

Может быть, прочитав книгу, ты захочешь стать инженером, когда вырастешь, и придумать новый вид транспорта.

Колдуэлл Стелла, Мифы и легенды звёздного неба

Звёздное небо – загадочное и прекрасное – веками притягивало к себе взгляды людей со всех уголков планеты. Они всматривались в звёзды, находили знакомые образы, давали им имена и вплетали в мифы и легенды. Энциклопедия расскажет о таинственных звёздах, мифах и легендах, с которыми связывали их наши предки, а также о невероятном космическом пространстве. Дерзай! Может быть, прочитав книгу, и ты сможешь открыть однажды величайшие тайны Вселенной!

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