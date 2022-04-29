Новинки издательства «ЭксмоДетство»

Михаэла Ханауэр, «Амулет Аквины»

Главная героиня «Амулета Аквины» — девочка-сирена считает своей родной стихией море и своим домом – Рулантику, таинственный остров, скрытый от людей и старательно охраняемый сиренами. Мама Аквины – одна из почетных предводительниц сирен и хранитель главной реликвии острова — источника вечной жизни. Правда, Аквину все время влечет на большую землю, в мир обычных людей, где ей категорически запрещено бывать. Но запретный плод сладок! Как то яблоко, которое девочка впервые попробовала, случайно оказавшись на суше. Вскоре Аквина узнает о том, что она неразрывно связана с людьми: ее настоящая мама, погибшая много лет назад, была не сиреной, а человеком. Ей предстоит разгадать не одну тайну о своей потерянной семье, и преодолеть не одно препятствие, чтобы исправить последствия событий далекого прошлого.

Сюжет романа многогранен, как и фантастический мир Рулантики. Сказочные подводные обитатели и персонажи скандинавской мифологии пересекаются с людьми из нашей повседневной реальности. Все происходящее описывается автором так красочно и детально, что кажется, будто вы – активный участник происходящего. В этом эффекте присутствия — особая магия книги.

Михаэла Ханауэр много лет проработала внештатным автором в издательстве, в отделе детской и юношеской литературы, и написала более 40 детских книг. Она любит проводить время с детьми в качестве волонтера, читая им вслух. Наверное, поэтому она не просто пытается угодить вкусам подростков, а стремится поддержать их в период взросления. Михаэла чувствует, какие именно эмоции и проблемы беспокоят детей в «трудном» возрасте: сложности в общении с родителями, бунт против запретов, принятие себя и самореализация. Через эти же проблемы проходит ее героиня Аквина, и в результате ей успешно удается разобраться в себе и в отношениях с окружающими.

Серия «Рулантика» уже стала бестселлером в Германии, продажи первого тиража превысили 60 тыс. экземпляров. В настоящее время она стремительно набирает популярность во всем мире. Ее с удовольствием читает подростковая аудитория 9-15 лет и даже их родители, особенно мамы.

Говоря о достоинствах книги, невозможно обойти вниманием ее красивое и качественное оформление. Обложка выделяется за счет эффектной отделки золотой фольгой и переливающихся элементов, имитирующих капли воды. А внутри – цветной блок с прекрасными иллюстрациями и подробная карта острова на форзаце книги.

Как и полагается первой части трилогии, финал «Амулета Аквины» обещает интересное продолжение. И мы уверены, что всем, кто прочитает роман, непременно захочется снова отправиться в это невероятное путешествие по Рулантике!

Таня Штевнер, «Девочка с морским сердцем»

Таня Штевнер — одна из самых успешных авторов современной Германии. Всего в мире продано более 4,5 миллионов экземпляров ее книг. Самой популярной стала серия «Девочка с морским сердцем», бестселлер среди подростковых фэнтези по мнению престижного немецкого журнала Spiegel. Первая книга серии быстро завоевала сердца читателей. На Amazon.de продано более одного миллиона экземпляров этой книги, а права на перевод приобрели 13 стран.

«Как писатель-фантаст, я пишу то, что хотела бы прочитать сама или о чем мечтаю, — рассказывает Таня Штевнер в интервью. – Алеа немного похожа на меня саму, и у неё такие друзья, о которых я мечтала в детстве». Передать атмосферу и захватить внимание читателя получилось благодаря красочным иллюстрациям Клаудии Карлс, которая также работала над книгами Кати Брандис – «Дети леса», «Дети моря» и серией Анны Руэ «Аптека ароматов».

«Девочка с морским сердцем» рассказывает о проблемах подростков. Отношения с родителями, конфронтация со сверстниками, трудности в принятии себя, построении настоящей дружбы и, конечно же, первая влюбленность.

Книга рассказывает о зеленоглазой и застенчивой девочке Алеа, растущей с приемной мамой. Всю свою жизнь девочка считает себя не такой, как все, не заводит друзей и прячет свои руки в перчатках. Отчего-то она испытывает необъяснимую тягу к морю, но, при этом, панически боится контакта с водой из-за редкой болезни. Всё переворачивается с ног на голову, когда приёмная мама попадает в больницу, а в жизни Алеа появляется группа подростков «Альфа Кру», с которой она отправляется в путешествие на поиски приключений и информации о своём происхождении. Во время пути Алеа падает за борт, но, к своему удивлению, не получает никакого смертельного аллергического шока от контакта с водой.

Это красивое и волнительное морское путешествие подростковой компании, в котором есть место тайне, дружбе, мужеству и опасным приключениям!

А.Е. Антонова, «Финник»

«Финник» — самый долгожданный мультфильм весны 2022 года! И в ваших руках книга, которая полностью рассказывает его историю, и даже немного больше!

Домовые – добрые существа, они заботятся о домах, в которых живут, и их обитателях. Все, кроме Финника. Финник – домовой, который терпеть не может людей и сделает всё, чтобы их выгнать – будет открывать водопроводные краны, осыпать кухню мукой и прятать нужные вещи. Однако всё меняется, когда в его дом приезжает семья девочки Кристины. Кристина – большая любительница детективов, и её не так просто напугать, зато она обожает разгадывать тайны. Быть может, тайна домовых окажется ей по зубам?

«Каждый день с Диппером и Мэйбл. Творческий ежедневник»

Ничего не бояться, строить грандиозные планы, мечтать и ловить монстров – вот девиз настоящего фаната «Гравити Фолз»! Проводи каждый день с Диппером и Мэйбл! Записывай важные цели и задачи, отмечай дни рождения друзей и близких, веди свой дневник, как Диппер и дядя Форд! А ещё твори! Тебя ждут весёлые задания, подготовленные близнецами Пайнс! Раскрась любимых героев, сыграй в игру с Вероятником, создай собственные костюмы к Летоуину… Проводи каждый день вместе с жителями Гравити Фолз!

«Sonic. 30-летний юбилей. Комикс» (перевод от Diamond Dust)

Трудно поверить в то, что легендарному игровому персонажу ежу Сонику уже 30 лет! Но он все тот же крутой синий ежик, обладающий суперскоростью и суперэнергией! И вы в очередной раз сможете в этом убедиться, когда в ваших руках окажется юбилейное издание комиксов о Сонике. Выпуск — в апреле этого года в издательстве «Эксмо», не пропустите!

Соник – самый быстрый персонаж в истории компьютерных игр и официальный талисман компании Sega. Он живет по своим правилам, любит приключения и ненавидит медлительность. Придуманный в начале 1990-х, он с присущей ему высокой скоростью перескочил из игровых консолей на страницы комиксов и киноэкраны. И сам герой, и его друзья в скором времени стали частью успешной международной франшизы.

За три десятилетия Соник обрел миллионы фанатов среди взрослых и детей всего мира, составив конкуренцию сантехнику Марио и даже Микки Маусу. Сегодня целевая аудитория Соника так же широка и разнообразна, как и география его популярности: это дети с 9 лет, подростки и не одно поколение взрослых, выросших на видеоиграх о синем ежике.

В создании эксклюзивного юбилейного выпуска о Сонике приняли участие лучшие авторы и художники: сценарист Йен Флинн, который пишет о нем комиксы уже 15 лет, талантливый художник Аарон Хаммерстром, авторы бестселлеров New York Times Гэйл Каллиган и братья МакЭлроев, работавшие в паре с художниками Томасом Ротлисбергером и Мауро Фонсека.

В сборнике 4 захватывающие истории, каждая из которых выполнена в особой графической технике и рассказывает о всеми любимых героях:

1. «Сезоны хаоса» от признанного мастера комиксов о Сонике — Йенна Флинна.

2. «Соник учится водить» — история в духе аркадной гоночной игры «Sonic the Hedgehog».

3. «День рождения Эггмана» — не менее увлекательная история с участием главного врага Соника, злого и безумного ученого.

4. «Новое хобби Эми» — о верной подруге Соника ежихе Эми и ее новом увлечении.

Получилось, как никогда ярко, динамично, смешно, стильно! По-новому, но в лучших традициях 2D-игр о синем ежике.

Как точно отметил Дэвид Марриот, редактор IDW Publishing: «Специальный выпуск к 30-летию, возможно, представляет собой величайший творческий состав, когда-либо собранный в одном выпуске Соника».

И, конечно, это самый желанный подарок, который мог сделать Соник своим поклонникам в благодарность за многолетнюю любовь и признание.

Гарриет Манкастер, «Мирабель. Бал с дракончиком»

Мирабель, кузина Изадоры Мун, наполовину ведьмочка, наполовину фея. Она обожает весёлые проделки! Вот и сейчас, несмотря на запрет папы брать с собой на бал фей волшебные зелья, она всё-таки прихватила с собой парочку. Разве Мирабель знала, что это может обернуться бедой? Она случайно смешала зелья и создала настоящих дракончиков! Они всё растут и растут… Совсем скоро они станут просто огромными! Ой-ой, кажется, бал фей теперь под угрозой! Нужно срочно всё исправить! Книги о Мирабель донесут до ребёнка важную мысль: даже если ты не идеален, твоя семья всё равно будет тебя любить и поддерживать! Не стоит бояться ошибок, вместе с любящими родителями и верными друзьями их всегда можно исправить!

Скотт Коутон, Элли Купер, Андреа Ваггенер, «Ужасы Фазбера. 1:35 ночи»

Делайла, ночной охранник Стэнли и Девон, самый обычный, казалось бы, подросток, очень хорошо знают, какого это — быть одиноким. К сожалению, в мире Five Nights at Freddy’s зло всегда безошибочно находит тех, кому особенно одиноко. В этом сборнике Скотт Коутон рассказывает три новые страшные истории. И это канон!

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