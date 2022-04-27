«Битва за Севастополь». Презентация книги военного историка Алексея Исаева

29 апреля 2022 года, в 17:00, состоится встреча с ведущим отечественным историком Алексеем Исаевым. Автор презентует книгу «Битва за Севастополь» и ответит на вопросы читателей.

«Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь» — эти слова произнес враг, немецкий генерал Альмендингер, но это было очень точное наблюдение. Схватка за город, морскую крепость и базу Черноморского флота стало одним из наиболее драматичных событий военных лет. Историк и писатель Алексей Исаев провел собственное исследование и рассказал в книге об обороне и освобождении Севастополя.

Гости узнают на встрече с автором подробности о том, как планы противника оказались разрушены Красной Армией, и каким убийственно стремительным оказался разгром 17-й немецкой армии в Крыму в 1944-м году.

Место для встречи с писателем выбрано не случайно. Именно в Центральной библиотеке №15 имени В.О. Ключевского в сентябре 2021 года состоялось открытие культурно-экспозиционного пространства «Столица». Этот проект рассказывает горожанам и гостям города о руководителях столицы. Посетителей также ожидает целая галерея с портретами тех, кто управлял Москвой. Благодаря QR-кодам можно будет узнать историю правления каждого из них.

Организаторы уделили большое внимание периоду Великой Отечественной войны. Уникальные материалы: номера «Известий», «Правды», «Мартеновки» 1941-1945 годов, фронтовые письма, фотографии, ордена и медали, открытки из семейных архивов москвичей расскажут намного больше, чем страницы официальных источников.

Алексей Исаев — российский военный историк, автор 21 книги. Лекции эксперта набирают миллионы просмотров на YouTube и других площадках. Писатель — кандидат исторических наук, сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, директор Центра истории военной экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Читатели особенно ценят его работы «Георгий Жуков: Последний довод короля», «Сталинград. За Волгой для нас земли нет», «Неизвестный Сталинград. Как перевирают историю».

Где? Москва, Центральная библиотека № 15 имени В.О. Ключевского, Большой Факельный пер, д. 3, стр. 2.

Для посещений мероприятия необходима регистрация: https://cbscao.timepad.ru/event/2008706/ .

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