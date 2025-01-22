«Традиции живая нить»: в РАХ открылась выставка  учащихся ДХШ им. В.А. Серова

Российская академия художеств представляет выставку творческих работ учащихся Детской художественной школы №1 им. В.А.Серова «Традиции живая нить», приуроченную к 90-летию первой художественной школы г. Москвы. В экспозиции зала «Яблоко» МВК РАХ представлено более 40 живописных и графических работ разных лет.

Знаменитая ДХШ №1 воспитала многие поколения талантливых мастеров, которые являются гордостью нашей страны. В числе самых известных её выпускников — Народный художник РСФСР и действительный член Академии художеств СССР Дмитрий Спиридонович Бисти (1925-1984), Народный художник СССР и действительный член РАХ Олег Константинович Комов (1932–1994), Народный художник РФ и академик РАХ Александр Иулианович Рукавишников, Народный художник РФ и почётный член РАХ Виктор Иванович Макеев (1924-2024), Заслуженные художники РСФСР Константин Михайлович Антонов (1924-2010) и Адольф Иванович Демко (1940–2013), кандидат архитектуры и профессор кафедры градостроительства Московского архитектурного института Александр Васильевич Баженов, заместитель директора по научной деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и почётный член РАХ Геннадий Викторович Попов, декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Александрович Салтыков и другие.

Истоки школы уходят в далекий 1934 год. Благодаря директору изобразительного техникума «Памяти 1905 года» К.Ф.Морозова возникла идея создания детской изобразительной школы. Первым её руководителем стала Н.В.Дубинина, которая сумела преодолеть все трудности в организации и привлечь талантливых педагогов. Школа быстро приобрела известность, и в скором времени количество учеников возросло от 30 до 100 человек. С 1937 года завучем школы был В.А. Рожков, он построил учебную работу и дружескую деловую обстановку, которая существует до сих пор. В послевоенные годы директором стала Н.Н. Кофман, она подобрала сильный состав талантливых педагогов-художников, которые создали мощную систему реалистической классической школы.

ДХШ №1 стала методическим центром для художественных школ страны: были составлены первые учебные программы по рисунку, живописи, композиции, скульптуре для детских художественных школ и школ искусств, многие российские города получили в помощь богатейший методический опыт и поддержку. В 1956 году ДХШ №1 получила новое помещение в особняке на Пречистенке, доме №32, старинном здании постройки XVIII века.

В 2000 году учебному заведению было присвоено имя великого русского художника, действительного члена Императорской Академии художеств Валентина Александровича Серова (1865-1911). В течение многих лет учащиеся школы становятся лауреатами и стипендиатами различных творческих конкурсов, фестивалей искусств. Преподаватели, ученики и выпускники школы, многие из которых являются членами Российской академии художеств, продолжают сохранять традиции, заложенные старшим поколением, и вписывают новые страницы в историю Детской художественной школы имени В.А. Серова.