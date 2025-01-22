РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМосква«Традиции живая нить»: в РАХ открылась выставка  учащихся ДХШ им. В.А. Серова

«Традиции живая нить»: в РАХ открылась выставка  учащихся ДХШ им. В.А. Серова

editor
By editor
62
Дворик-на-Пречистенке-Александра-Донская-бумага-гуашь
Александра Донская. Дворик на Пречистенке. Бумага, гуашь

Российская академия художеств представляет выставку творческих работ учащихся Детской художественной школы №1 им. В.А.Серова «Традиции живая нить», приуроченную к 90-летию первой художественной школы г. Москвы. В экспозиции зала «Яблоко» МВК РАХ представлено более 40 живописных и графических работ разных лет.

Знаменитая ДХШ №1 воспитала многие поколения талантливых мастеров, которые являются гордостью нашей страны. В числе самых известных её выпускников — Народный художник РСФСР и действительный член Академии художеств СССР Дмитрий Спиридонович Бисти (1925-1984), Народный художник СССР и действительный член РАХ Олег Константинович Комов (1932–1994), Народный художник РФ и академик РАХ Александр Иулианович Рукавишников, Народный художник РФ и почётный член РАХ Виктор Иванович Макеев (1924-2024), Заслуженные художники РСФСР Константин Михайлович Антонов (1924-2010) и Адольф Иванович Демко (1940–2013), кандидат архитектуры и профессор кафедры градостроительства Московского архитектурного института Александр Васильевич Баженов, заместитель директора по научной деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и почётный член РАХ Геннадий Викторович Попов, декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Александрович Салтыков и другие.

Истоки школы уходят в далекий 1934 год. Благодаря директору изобразительного техникума «Памяти 1905 года» К.Ф.Морозова возникла идея создания детской изобразительной школы. Первым её руководителем стала Н.В.Дубинина, которая сумела преодолеть все трудности в организации и привлечь талантливых педагогов. Школа быстро приобрела известность, и в скором времени количество учеников возросло от 30 до 100 человек. С 1937 года завучем школы был В.А. Рожков, он построил учебную работу и дружескую деловую обстановку, которая существует до сих пор. В послевоенные годы директором стала Н.Н. Кофман, она подобрала сильный состав талантливых педагогов-художников, которые создали мощную систему реалистической классической школы.

ДХШ №1 стала методическим центром для художественных школ страны: были составлены первые учебные программы по рисунку, живописи, композиции, скульптуре для детских художественных школ и школ искусств, многие российские города получили в помощь богатейший методический опыт и поддержку. В 1956 году ДХШ №1 получила новое помещение в особняке на Пречистенке, доме №32, старинном здании постройки XVIII века.

В 2000 году учебному заведению было присвоено имя великого русского художника, действительного члена Императорской Академии художеств Валентина Александровича Серова (1865-1911). В течение многих лет учащиеся школы становятся лауреатами и стипендиатами различных творческих конкурсов, фестивалей искусств. Преподаватели, ученики и выпускники школы, многие из которых являются членами Российской академии художеств, продолжают сохранять традиции, заложенные старшим поколением, и вписывают новые страницы в историю Детской художественной школы имени В.А. Серова.

Предыдущая статья
«Путь Сизифа»: персональную выставку Алексея Григорьева представили в Галерее pop/off/art
Следующая статья
Фильм ужасов «Синистер. Обитель зла» выходит в прокат

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru