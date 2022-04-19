9 «небабушек» найдены порталом «Баба-Деда»

Портал «Баба-Деда» отметил 10-тилетие своей работы фотопроектом «Я вам НЕ бабушка!». Целью проекта стал поиск героинь старше 50 лет с нестандартными жизненными историями и оригинальными увлечениями или профессиями.

В процессе отбора организаторы узнали о существовании интересных вещей: рогейн, кастомайзинг, осознанная ходьба по лесам, игра на ханге, чтение Корана, охотоведение. Заявки приходили от «небабушек», которые строят и декорируют дома, покупают катера, открывают ретриты, усыновляют детей, гоняют на лошадях, горных лыжах и квадроциклах.

Поступило около ста заявок из десяти регионов России. Будущие героини были готовы лететь и ехать из Екатеринбурга, Сочи, Чебоксар, Казани, Уфы, Астрахани и других городов, причем за свой счет.

Было совершенно неважно, как человек выглядит, есть ли у него какой-то опыт предыдущих съемок. Снимали историю о людях, а не гламурную картинку. Основным критерием была история жизни.

Истории 9 героинь будут выходить на портале «Баба-Деда» по четвергам каждую неделю. Первая история «Смеяться и смешить других – право, не грешно» об экспедиторе православной литературы, которая совместила серьезную работу с хобби аниматора, уже опубликована на сайте проекта.

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