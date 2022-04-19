Участники Кубка Гагарина рассказали о своих любимых фильмах и сериалах

18 апреля стартовала финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА. Противостояние «Металлурга» и ЦСКА, добравшихся до финала розыгрыша Кубка Гагарина, свело лицом к лицу опытного Илью Воробьёва, уже бравшего главный трофей КХЛ, и легендарного Сергея Фёдорова, проводящего дебютный сезон в качестве тренера. Болельщики напряжены до предела и верят в победу своей команды. Онлайн-кинотеатр IVI пообщался с хоккеистами клубов финалистов и участниками розыгрыша Кубка Гагарина 2022, об их любимых фильмах и сериалах.

Хоккейный клуб ЦСКА

Перед первой игрой финала хоккеисты ЦСКА рассказали IVI о своих любимых фильмах и сериалах. Богдан Киселевич, защитник ЦСКА время от времени пересматривает шедевры Нолана — «Темный рыцарь» и «Начало». Самой лучшей спортивной драмой считает «Человек, который изменил все». Богдан признался, что не любит подсаживаться на сериалы, зато постоянно смотрит фильмы. Нападающий ЦСКА Максим Соркин, наоборот, не может назвать себя киноманом, но иногда возвращается к «Один плюс один», лучшей спортивной драмой считает «Движение вверх», а любимым сериалом «Полицейский с Рублевки». По словам вратаря ЦСКА Ивана Федотова, есть множество фильмов, которые он любит иногда пересматривать: «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Двойной форсаж», а из комедий – родные сердцу советские фильмы. Иван рассказал, что ему очень нравился фильм с Кевином Костнером и Эштоном Катчером «Спасатель», а из отечественных спортивный драм он предпочитает «Легенду №17» и «Движение вверх». Михаил Григоренко, нападающий ЦСКА признался, что постоянно смотрит в дороге фильмы или сериалы — любимый фильм из детства — «Форрест Гамп», а пересматривает он ленту «Волк с Уолл-стрит», лучшая спортивная драма для Михаила — «Рокки», а сериал «Форс-мажоры».

Хоккейный клуб «Металлург»

Николай Голдобин, Егор Яковлев, Денис Зернов, Андрей Чибисов, Григорий Дронов из «Металлурга» единогласно ответили, что фильмы и сериалы смотрят часто. Нападающий Андрей Чибисов, рассказал, что как правило не возвращается к уже увиденным фильмам, а лучшей спортивной драмой считает «Движение вверх». Капитан команды Егор Яковлев, поделился, что часто включает какой-нибудь фильм или сериал в пути. Фильм, который он может пересмотреть снова — «Легенда №17», а любимый сериал — «Бумажный дом». Денис Зернов, нападающий команды, любит киноленту Алексея Балабанова «Брат», а лучшей спортивной драмой назвал «Движение вверх». Другой нападающий, Николай Голдобин поделился, что время от времени пересматривает «Морис Ришар», «Гарри Поттер» и фильмы MARVEL, которые смотрел в детстве, а его самый любимый его сериал — «Игра Престолов». Защитник Григорий Дронов считает лучшей спортивной драмой «Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом в главной роли. Что касается сериалов, любимый проект для Григория — американский сериал «Побег».

Хоккейный клуб «Спартак»

Нападающий ХК «Спартак» Максим Цыплаков поделился, что часто смотрит фильмы и сериалы в дороге, любит трилогии «Матрица», «Властелин колец», «Звёздные войны» и историю о Гарри Поттере. Сейчас Максим пересматривает любимый сериал «Острые козырьки». Вратарь «Спартака» Алексей Красиков признается, что постоянно смотрит какие-то фильмы или сериалы. Он часто погружается в мир поттерианы (любимой киновселенной из детства), а при выборе фильма на спортивную тематику предпочитает драмы «Невидимая сторона» и «Человек, который изменил все».

Хоккейный клуб «Авангард»

Арсений Грицюк, нападающий ХК «Авангард смотрит кино, когда есть свободное время. Больше всего он любит фильмы, основанные на реальных событиях — «По соображением совести», документальные, например «Пабло Эскобар». Выбор в пользу спортивных историй Арсений делает в основном перед какими-то крупными турнирами для вдохновения и своеобразного толчка. Нападающий Сергей Толчинский предпочитает триллеры Кристофера Нолана – «Начало», «Помни», в чем его поддерживает партнер по команде, нападающий Павел Дедунов, которому помимо «Начала» и «Острова проклятых» нравится фантастика о межзвездных путешествиях.

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