Историю любви Владимира Высоцкого и Марины Влади смотрите на Пятом каналом

Историю любви Владимира Высоцкого и Марины Влади знает весь мир. Но многие даже не подозревают, что творилось в сердце поэта на самом деле, и почему к концу жизни он предал свою главную любовь.

Первый брак Высоцкого с молодой студенткой Изой Жуковой был изначально обречен на провал. Молодая жена мечтала о карьере актрисы и рвалась на сцену. После учебы она уехала по распределению в Киев. Скандалы, отношения на расстоянии, измены и смерть нерождённого ребенка сделали свое дело — пара рассталась. Не дожидаясь развода, Высоцкий привел в дом новую женщину.

Второй женой Владимира Высоцкого стала актриса Людмила Абрамова. Однажды пьяный поэт в разорванной рубашке попросил у молодой женщины денег взаймы, чтобы расплатиться за «бой посуды» в ресторане. Людмила отдала ему кольцо, которое ей подарила бабушка. Вся съемочная группа уговаривала девушку не связываться с женатым, но она никого не слушала. Отношения развивались стремительно. Людмила родила Высоцкому двоих сыновей. Он был хорошим отцом, стирал пеленки, бегал с авоськами в магазин, не забывал про цветы для жены… и других женщин.

Все это время тайной любовью барда была актриса Татьяна Иваненко. Юная красавица, о которой мечтал весь театр на Таганке, влюбилась в Высоцкого. Ее не смущал ни статус любовницы, ни его семья, ни дети. Их отношения затянулись на шесть лет. Иваненко сопровождала Высоцкого на гастролях, выводила его из запоев и на последние деньги покупала ему подарки. О порочной любви Татьяны знали даже ее родители. А вот законная жена Людмила даже и не подозревала о существовании тайной пассии мужа. О том, что ее брак существует только на бумаге, Абрамова узнала только тогда, когда в Москве появилась Марина Влади. Ради француженки Высоцкий бросил жену, любовницу и двоих сыновей.

Приезд мировой знаменитости наделал много шума в Москве, а Высоцкий настолько потерял голову от Влади, что в первый же вечер предложил ей выйти за него замуж. Свадьбу, вопреки суевериям, назначили на 13 число. Ее добивались Марчелло Мастроянни и Марлон Брандо, а она согласилась стать женой Высоцкого и тем самим обрекла себя и его на долгие 13 лет безумной любви и невыносимых мучений. Они были самой громкой кино-парой двадцатого века. Ссорились и признавались в любви друг другу на глазах у миллионов. Он – навзрыд и отчаянно. Она – нежно и трепетно. Неистовая влюбленность и страсть — в начале, и странные отношения «на удаленке» — в финале. Они убеждали себя в том, что придумали идеальный способ любить друг друга вечно. Никто и предположить не мог, что французская красавица встанет в один ряд со всеми его «бывшими», которых он предал. Марина не знала, что Высоцкий тайно встречается со своей первой женой, а Татьяна Иваненко и вовсе родила от него дочь.

Какое проклятие преследовало «нового идола страны Советов» и его любовниц? Почему не хотел замечать, что с самого рождения его преследует роковое число, а красивая цифра 25 приносит лишь одни несчастья? Ради чего Марина Влади прощала ему измены? Из-за чего артист отказался от своей дочери? Кого из женщин на самом деле любил Владимир Высоцкий, и с кем хотел обвенчаться знаменитый бард? Зачем артист играл в прятки со смертью, и кто из его женщин провожал артиста в последний путь?

Не пропустите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир: Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии» в пятницу, 22 апреля, в 00:45 на Пятом канале.

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