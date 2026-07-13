ÁARPI: «Я всегда знала, что буду петь»

Вокалистка ÁARPI прошла большой творческий путь – от участницы музыкального проекта «Голос» до самостоятельной артистки с ярким стилем и уникальным голосом. На сегодняшний день она сама является одним из экспертов, оценивающих других вокалистов. Певица не боится быть максимально честной с каждым участником, потому что считает, что иногда критика оказывается полезнее пропуска «авансом». О прошлых ошибках, про которые нужно забыть, о профессиональных достижениях и планах на будущее ÁARPI поделилась с читательями АртМосковии в интервью.

– Как вы сами оцениваете свой опыт участия в музыкальном проекте «Голос»?

– Это решение оказалось ошибкой. Я была тогда не готова ни внешне, ни физически. Когда смотрю на ту версию себя, то каждый раз хочу видеть совершенно другой результат. В принципе, подобный сценарий был ожидаем, ведь на тот момент у меня не было никаких подсказчиков и поддержки. Единственный полезный урок, который извлекла на будущее из «Голоса», – в последующих проектах стала понаглее, если можно так выразиться. В музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» выходила на сцену уже в другом состоянии, как внешне, так и внутренне. Самое удивительное, что одно из моих видео с «Голоса» в свое время набрало около 1,8 миллионов просмотров и получило положительные комментарии зрителей. Какой-то парадокс получился. Вообще считаю бессмысленным и бесполезным занятием жалеть об ошибках прошлого, ведь та страница жизни навсегда перевернута и закрыта.

– Назовите свое самое большое профессиональное достижение за последние несколько лет. И почему выделяете именно его?

– На данный момент не могу выделить какое-то конкретное достижение. Сейчас вполне довольна тем, что могу создавать и выпускать свою музыку. Еще мне поступило интересное предложение о деловом сотрудничестве с известным музыкальным композитором. Думаю, что многие поклонники будут очень удивлены намечающейся творческой коллаборации, но пока не готова назвать имя. Пусть сначала наша задумка приобретет более четкие очертания, и вот тогда работу с этим человеком можно смело записывать в одно из крупнейших профессиональных достижений.

– Поговорим о профессиональной рутине. Что из нее вам приходится выполнять как важный и неотъемлемый пункт, хотя очень не хочется?

– Делать ингаляции и распеваться. Еще стала замечать, что уже больше не нравится оттачивать песни перед записью, потому что в общей совокупности на подготовку уходит почти 10 часов, а если речь идет о крупном шоу, то тут нужно закладывать примерно 40 часов. Этот процесс, конечно, сильно утомляет, но все равно всегда выкладываюсь на сто процентов.

– Вы провели операцию на голосовых связках и были вынуждены долгое время соблюдать голосовой покой. Что на тот момент представлялось более серьезным вызовом − риск безвозвратной потери голоса или необходимость переосмысления собственной идентичности вне певческой карьеры?

– Я всегда знала, что буду петь, поэтому даже не думала ни о каких рисках. Действительно, тогда возникла необходимость операционного вмешательства, так как затрудненная речь влияла на вокал. К сожалению, не могу считать полученный результат удачным. После удаления фибромы я стала петь не так, как раньше. Все-таки доктор должен был взять во внимание то, что оперирует на голосовых связках у вокалиста. Это очень важно! Если вспомнить историю певицы Адель, то она в интервью отмечала, что после хирургического вмешательства стала лучше петь. У меня все наоборот. Теперь, если хорошо не распоюсь, то на верхних нотах проскакивает хрипотца. Никто даже не представляет, какие усилия мне необходимо прикладывать ежедневно, чтобы достигнуть отличного результата.

– ÁARPI, назовите главное отличие здоровой самооценки и уверенности в себе от излишнего самолюбования, которое способно препятствовать профессиональному росту?

– Критическое мышление. Здоровая самооценка – это когда ты сравниваешь собственные выступления со способностями коллег или определенными золотыми стандартами для себя. Когда пытаешься понять, насколько далеко находишься от желаемого уровня, и что нужно сделать, чтобы достигнуть цели. Самоуверенность – история про то, что ты не тянешь, но слепо отрицаешь очевидное, а еще ничего не планируешь, чтобы развиваться.

– Вы относитесь к экспертам, которые при оценке участников музыкального шоу придерживаются максимальной честности и не боятся дать критику вместо того, чтобы пропустить авансом. А как вы сами реагируете на замечания в свою сторону, особенно если они расходятся с вашим внутренним видением?

– Реагирую на критику, когда сама о чем-то спрашиваю человека. Это значит, что я реально нуждаюсь в совете конкретно от него. Что касается непрошенной критики, то часто сталкиваюсь с чересчур самонадеянными людьми, что ужасно скучно, на самом деле. Нельзя сказать, что болезненно реагирую на замечания с их стороны, просто с ними так неинтересно общаться в принципе.

– Каковы ваши цели в карьере на ближайшее время?

– Вот как-то не задумывалась даже. Просто занимаюсь любимым делом и получаю удовольствие от него. Наверное, хотелось бы получить крутой хит на выходе, чтобы взорвать аудиторию и максимально заявить о себе.