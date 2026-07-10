Алиса Крайт: «Я всегда хотела искать свои дороги, а не идти стандартным маршрутом»

Алиса Крайт — певица, автор песен и создатель проекта «Квартирник ФМ». Уже несколько лет она дает молодым артистам возможность выходить на сцену, а сама продолжает развиваться как исполнитель и выпускать новую музыку. Мы поговорили с Алисой о том, как страх перед выступлением превратился в вдохновение, почему за сценой порой происходит не меньше важного, чем на ней, как рождаются песни и почему новый этап в жизни она решила начать с песни «До свидания».

– Вы являетесь организатором проекта «Квартирник ФМ», который стал площадкой для выступлений молодых артистов. Как вам пришла идея создания этого проекта? Что мотивирует его развивать?

– Изначально я очень сильно хотела выступать. Очень сильно. Я писала песни и не понимала, как их показать окружающим. Однажды я попала на тренинг к психологу, и он предложил мне спеть на улице. Это было очень страшно и очень вдохновляюще. Хотелось выступать еще, и я поняла, что надо искать единомышленников. Тогда я только закончила музыкальный курс Риты Дакоты и предложила однокурсникам вместе выйти на сцену. Мне тогда казалось, что вместе выступать проще. Как только появилась задача, сразу нашлось местечко в центре на Китай-городе. Мы выступили, это был старт нашего проекта. Зрителей особо не было, мы сами были зрителями на этом концерте. Поддерживали друг друга. Дальше я стала искать еще площадки. Комьюнити сейчас, если не ошибаюсь, с того момента уже 4 года. Я очень люблю этот проект. Всей душой. Ведь комьюнити – это не про конкуренцию. Это про поддержку друг друга. Наверное, именно поэтому я и ищу свой личный путь в творчестве.

– Как вам удается совмещать жизнь на сцене (когда вы артист) и жизнь на кулисами (когда вы организатор)? Для многих артистов это что-то на грани фантастики, они бегут от любых организационных вопросов и хотят заниматься только творчеством.

– Сложно сказать, как это работает. Но я точно могу сказать, что это очень помогает мне понимать вопросы связанные с закулисьем и подготовкой.

Возможно, это просто мой личный путь. Я всегда хотела идти не стандартным маршрутом, как все артисты, а искать свои дороги. Наверное, это как раз тот самый случай. Сцена – это же история не только про то, что ты вышел и спел свой сет. Это подготовка, техническая сторона, репетиции, продвижение и всё-всё-всё. Когда эти процессы тебе понятны, тогда проще и спокойнее на сцене как артисту. Секрета нет, есть желание саморазвиваться и двигаться вперед. Я не люблю выбирать: или это или то. Мне нравится баланс.

– С какими трудностями вы сталкивались на своем музыкальном пути? Как вы их преодолевали?

– Наверное, это сталкиваться со своим личным самокопанием. Когда сомневаешься или волнуешься. Мы ведь все живые люди. Но я с другой стороны считаю это нормальной частью себя. Стараюсь просто сильно в этом не зарываться.

– Недавно у вас вышла песня «До свидания». Расскажите, как она появилась, о чем она для вас?

– Эта песня для меня очень важная. Она символизирует для меня начало нового периода и отсекание отжившего. Это касается эмоций, людей, старых страхов, проектов и всего, что уже не настолько важно и ушло на задний план. В тексте песни я бросаю парня. Но для меня это чуть глубже, чем просто отношения. Это метафора, очень отражающая мое состояние. Конечно, не обошлось без признания самой себе, что отношения на любовном фронте тоже изжили себя, но определенно эта песня эмоционально для меня не просто про них. Кстати, к этой песне мы сняли классный сниппет и покаллаборировали с режиссером культурного центра ЗИЛ Оксаной Погребняк, а главный герой клипа – актер Денис Степанов (известен по сериалу «Ландыши»). Он играет роль жениха, которого я бросаю прямо на свадьбе. Тоже считаю этот момент символичным с точки зрения восприятия песни.

– Для многих артистов написание песен – это особый ритуал. Как вдохновение приходит к вам? Это всегда что-то прожитое лично вами?

– Большая часть текстов – это личный опыт. Песни приходят ко мне всегда через пережитые эмоции или впечатления. Объяснить, конечно, сложно, как я их пишу. Но есть тексты, например, на стихи моей младшей сестры. Там, конечно, абстрагированные истории.

– Есть ли что-то, что сильно повлияло на ваше творчество? Может, какие-то ситуации, фильмы, артисты?

– Однажды я дико волновалась перед концертом и поделилась этим с коллегой. Сказала: «Что я буду делать если никто не придет на мой концерт?» Он мне сказал важную фразу: «Пой тогда для Бога». В этот день я написала песню «Тени сомнений». Там звучит такая фраза: «Сквозь тени сомнений я снова иду, у каждого в жизни своя дорога, если я одна и никто ко мне не придет, я просто спою для Бога». Мне нравится опираться на эту мысль. Это сильно повлияло на меня, и я сняла несколько социальных клипов. Наверное, я перестала тогда участвовать в гонке за успех и стала петь о том, как чувствую.

– Если бы вам нужно было быстро познакомить нового слушателя со своим творчеством, то какую песню вы бы ему включили самой первой?

– Думаю, это как раз будет новая песня «До свидания». Я могла бы предложить более ранние песни, но мне кажется, каждый именно новый трек знакомит слушателя со мной настоящей, такой, какая я есть именно сейчас. Ведь я меняюсь со своим творчеством и проживаю с ним абсолютно разные состояния.

– Какие цели и творческие планы у вас на этот год?

– Очень хочу развиваться как артист и не терять вдохновения. Курс держу на сольный концерт и мечтаю, чтобы все получилось. Ну и в сердечки к зрителям хочется попадать!

Фото: личный архив А. Крайт