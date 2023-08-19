«АБЬЮЗ»: премьера нового хита музыкального трендсеттера — Люси Чеботиной

18 августа поп-дива Люся Чеботина, чьи песни знает и поет без преувеличения вся Россия, представила новый хит: трек «АБЬЮЗ» - это история сильной девушки, которая говорит «нет» абьюзивным отношениям и решает наконец стать счастливой.

Люся эксклюзивно с нами делится историей создания этой провокационной и эмоциональной песни. По словам певицы, на написание трека ее вдохновил сериал «Жить жизнь», созданный по одноименному роману Анны Богинской. По сюжету, главная героиня влюбилась в молодого человека и попала в ловушку нездоровых абьюзивных отношений, в которых ею мастерски манипулировал избранник. Но, к счастью, девушка посмотрела правде в глаза, смогла вовремя осознать всё происходящее и выйти из опасной игры.

Артистка поделилась, что этот напряженный триллер произвел на нее настолько большое впечатление, что она решила посвятить ему песню, которая придаст силы и уверенности всем девушкам, живущим в отношениях с тираном:

«Все, как ты и хотел —

Девочка повзрослела,

Выросла с твоих качелей,

Не берет холодный душ.

А теперь горько плачь,

Маленький мамин мальчик,

Что поменялись местами

Жертва и абьюз…»

Люся Чеботина - яркая представительница поп-музыки в России, автор и исполнитель с узнаваемым голосом, артист лейбла ROCKET RECORDS. Хиты Люси постоянно находятся в ротации крупнейших музыкальных радиостанций и телеканалов. Звучный голос и запоминающиеся мелодии делают каждую песню особенной, находя отклики в сердцах слушателей. За плечами певицы совместные работы с такими известными артистами как Филипп Киркоров, Дима Билан, Dan Balan, DJ Smash и другие. Широкую известность певице принес ее сингл «СОЛНЦЕ МОНАКО» (242 млн просмотров на YouTube). Всего через несколько недель после релиза трек добрался до вершин чартов стриминговых площадок и попал на 63 место мирового топа Shazam. Композиция принесла исполнительнице награды премий «Золотой Граммофон», «Премия RU.TV», «ЖАРА Music Awards», Российская национальная музыкальная премия «Виктория» и других.

Новый трек Люси Чеботиной «АБЬЮЗ» доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках.

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