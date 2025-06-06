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Выставка «Без проигрыша. Школа Гольденвейзера» открылась в Москве

editor
By editor
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Группа Николаева Т.П., Гольденвейзер А.Б. Фото предоставленно пресс-службой Музея музыки
Группа Николаева Т.П., Гольденвейзер А.Б. Фото предоставленно пресс-службой Музея музыки

В Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера (отдел Российского национального музея музыки) открывается выставка, которая станет первой в цикле проектов, посвящённых фортепианной школе Александра Борисовича Гольденвейзера, известного пианиста, композитора, музыковеда и профессора Московской консерватории.

В фокусе внимания – «внуки и правнуки» Гольденвейзера по линии его учеников: Григория Гинзбурга и Татьяны Николаевой. В их числе Андрей Писарев, Денис Мацуев, Николай Луганский, Павел Нерсесьян, Вадим Руденко, Екатерина Мечетина и другие.

«Александр Борисович Гольденвейзер — выдающийся деятель отечественной культуры, дважды возглавлявший Московскую консерваторию и заложивший основы советской фортепианной школы. Однако в наши дни приходится напоминать широкой публике о значении и важности его фигуры. В рамках нового цикла выставочных проектов, мы покажем посетителям живую связь времён, проследив творческое наследие Гольденвейзера и других основателей фортепианной школы до современности, показав её прямое влияние на известных музыкантов нашего времени. Нам важно представить преемственность поколений и направление развития традиций русской музыкальной педагогики», – отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Вопреки бытующему мнению о том, что сегодня, в эпоху глобализма и цифровых медиа, понятие «школа» нивелируется, школа Гольденвейзера жива. Её корни – в самом фундаменте современной отечественной образовательной модели. Основанная Гольденвейзером в 1935 году Центральная музыкальная школа при Московской консерватории стала началом новой, не имевшей мировых аналогов системы непрерывного музыкального образования в СССР. Отныне поиск и воспитание юных талантов со всей страны стали задачей государства.

Александр Борисович был гениальным практиком. Его опыт, приёмы и жизненные установки закрепились в московской фортепианной традиции. Сегодня, наверное, мало кто помнит о том, что знаменитая Центральная музыкальная школа, ставшая фундаментом современной музыкальной образовательной системы, была делом всей жизни Александра Борисовича. А его уникальная методика включала классные концерты-уроки, где «все слушают всех». Тем ценнее свидетельства о первых шагах и победах, потрясениях и триумфах юных музыкантов, и о том, кто и что повлияло на самого Гольденвейзера, начавшего преподавать с 15 лет.

Первая часть цикла «Без проигрыша. Школа Гольденвейзера» посвящена истории Центральной музыкальной школы и молодому поколению современных пианистов – Елене Тарасовой, Дмитрию Маслееву, Ивану Бессонову.

На выставке представлены уникальные экспонаты из коллекции Российского национального музея музыки и личные вещи музыкантов: диплом серебряной медалистки Московской консерватории, супруги и сподвижницы Александра Борисовича – Анны Алексеевны Гольденвейзер; золотая медаль победителя XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, пианиста Дмитрия Маслеева; сервиз Севрской королевской мануфактуры XVIII века – правительственный дар А.Б. Гольденвейзеру за формирование Особой группы для одарённых детей; Приз победителя конкурса Eurovision Young Musicians, пианиста Ивана Бессонова, а также документы, письма, афиши, раритетные фотографии и работы современных фотографов Евгения Евтюхова и Дениса Рылова.

Участники выставки: Елена Тарасова, Дмитрий Маслеев, Иван Бессонов, Евгений Евтюхов, Денис Рылов.

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