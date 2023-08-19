«Киностудия КИТ» объявляет о завершении съёмок сериала «Законник»

В Москве завершились съёмки сериала «Законник», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ООО «ТРОМЕДИА» и ООО «Кинокомпания СМАРТ» по заказу АО «Телекомпания НТВ». В детективной драме режиссёра Дениса Карышева бывший следователь ищет киллера, который использует необычное орудие убийства: чтобы выйти на след, герой готов пойти на сделку с мафией – к киллеру у него личные счеты. Главные роли в картине исполнили Роман Маякин и Александр Устюгов.

Жизнь Кирилла (Роман Маякин) стремительно катится под откос: последние несколько лет он живет «на автопилоте», каждый день оплакивая своё счастливое прошлое. Неожиданно он получает предложение, от которого не в силах отказаться. Криминальный авторитет нанимает его найти и остановить киллера, который хочет его убить. Для Кирилла это будет не просто работа, а долгожданная месть – три года назад по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам – за него всю работу делает смертоносный вирус. Он уже в крови жертвы, и никто не знает, как его остановить. Никто, кроме него – бывшего законника, волею судьбы оказавшегося на службе у мафии.

Режиссёр и автор сценария Денис Карышев рассказывает о сериале:

«Для меня проект запомнился множеством неожиданных, но ярких трансформаций. Например, когда на роль возрастного, умирающего от тяжелой болезни персонажа приглашается актёр, который прежде всего воспринимается, как сильный герой, решающий любые вопросы. А здесь он беспомощен. Такая трансформация даёт очень интересную энергию всему проекту».

Трансформацию приходится переживать и героине Аглаи Шиловской:

«У моей Саши умер папа, что очень сильно меняет её принципы и приоритеты, а обстоятельства вынуждают реагировать соответственно. Я мечтала о такой героине – она не жертва, она действует, а не плывёт по течению. Надеюсь, что Саша придёт из точки А в точку Б, и за ней будет интересно наблюдать на этом пути. Зрители должны быть в напряжении все 10 серий, ждать, зло победит или добро. Надеюсь, что они будут сопереживать всем нашим героям и задумаются о каких-то глобальных вещах, но тут уже не буду спойлерить».

Как делится режиссёр, съёмки в Москве – всегда вызов. Причём одна из главных сложностей очень хорошо знакома большинству москвичей и гостей столицы. Речь о парковке: в центре она дорогая, а не в центре – весьма непростая для большого съёмочного каравана.

Денис Карышев отмечает и творческие вызовы. Москва часто снимается в кино, поэтому сложно найти что-то новое. И приходится заниматься кино-алхимией. Например, вход снимается в одном месте, интерьер в другом, а в экранном пространстве рождается новый несуществующий объект, которого ранее нигде не было.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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