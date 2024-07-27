Максименко Александр

Александр Максименко – художник, родился в 1964 году в Николаеве. В 1983 году окончил живописно-педагогическое отделение Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша, а в 1991 году Харьковский художественно-промышленный институт по специальности «Монументально-декоративное искусство». С 1992 года доцент и заведующий кафедрой «Основ архитектуры и изобразительного искусства» в Национальной академии природоохранного и курортного строительства (НАПКС). Является одним из организаторов масштабного международного передвижного проекта «Крымский мост» (2016 — 2019). В 2015 году создал Творческий центр «Киммерия», который в настоящее время стал международным и ведет активную выставочную, благотворительную деятельность.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.