Сакин Роман

Роман Сакин — российский современный художник, проекты которого соединяют долгую историю практик совершенствования души и тела с современным искусством и наукой. Такое сочетание лежит в основе куроспатии — основанной художником науки о психологии восприятия пространства человеком. В 2009 году был номинирован на премию Кандинского в номинации «Проект года» с работой «Лес», в 2012 году — с работой «Мастер 3-го разряда», в 2021 году — с проектом «Измерительные системы».

Работы находятся в крупных частных и музейных собраниях. В том числе в Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, Музее АРТ4, Коллекции Антона Козлова.

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