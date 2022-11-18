ВЛАДИВОСТОК: Центр современного искусства «Заря» объявляет прием заявок на участие в круглогодичной арт-резиденции

Фонд искусства «Голубицкое» совместно с Центром современного искусства «Заря» объявляет прием заявок на участие в круглогодичной арт-резиденции «Заря» во Владивостоке. Прием заявок открыт с 10 ноября 2022 года по 8 января 2023 года. Победители будут объявлены 15 января, начало работы в резиденции — в феврале 2023 года. Арт-резиденция «Заря» ждет заявки не только от художников и кураторов, но и от писателей, историков, археологов, музыкантов, междисциплинарных исследователей и профессионалов других гуманитарных и социальных дисциплин. При выборе резидентов предпочтение будет отдано проектам и исследованиям, связанным с местным контекстом.

Первыми резидентами нового сезона станут художники из Приморского края, выбранные кураторскими командами ЦСИ «Заря» и Фонда искусства «Голубицкое». В ноябре 2022-го в резиденции работают Михаил Чувакин и Милана Пестерева, в декабре — Виктор Хижняк и Елизавета Козловская, в январе 2023-го — Юлия Утюгова и Саша Бухарина.

Арт-резиденция «Заря» на базе Центра современного искусства «Заря» во Владивостоке — проект поддержки профессионалов в области современного искусства. Одна из задач резиденции — установление диалога как с узким профессиональным сообществом, так и с широкой аудиторией. С момента создания в декабре 2014 года арт-резиденция «Заря» была точкой взаимодействия между представителями различных стран и культур и способствовала развитию художественной сцены Дальнего Востока. Участниками «Зари» стало более 90 художников из России и зарубежья, в том числе Иван Горшков, группа «ЕлиКука», Ирина Корина, Оля Кройтор, Фабиан Кнехт, Анастасия Потемкина, Тимофей Радя, Сергей Сапожников, Валерий Чтак. Летом 2020 года Фонд искусства «Голубицкое» стал преемником программы резиденций ЦСИ «Заря», пригласив на Таманский полуостров таких исследователей, кураторов и художников, как Варвара Бусова, лёха г., Алиса Йоффе и Николай Смирнов.

«Резиденция Фонда искусства “Голубицкое”, выросшая из арт-резиденции “Заря” в 2020 году, возвращается в Приморье, чтобы продолжить свою работу в сезоне 2022–2023. Мы рады, что к работе над проектом приступают и члены старой команды, в том числе Яна Гапоненко, куратор и исследовательница, координатор резиденции на момент ее основания в 2014 году, — комментирует Алиса Багдонайте, главная кураторка Фонда искусства “Голубицкое”. — Сегодня художникам и другим представителям творческих и гуманитарных дисциплин как никогда нужна поддержка институций, и мы надеемся, что нам удастся ее обеспечить».

Резидентам предложат грант, студию-мастерскую, оплату материалов на создание произведений, возмещение транспортных расходов, а также их ждут знакомство с местной арт‑средой и экскурсии по региону и постоянная поддержка со стороны менеджера арт‑резиденции. От будущих резидентов «Заря» ожидает пребывание во Владивостоке сроком от 6 до 12 недель, участие в мероприятиях, организованных «Зарей», и проведение публичных событий (лекций, перформансов, презентации, мастер‑классов и т. д.).

Anna Dyulgerova Communication Анна Дюльгерова (a@annadyulgerova.com). Ментором новой резидентской программы станет куратор и исследовательница Яна Гапоненко. Более подробная информация об условиях и форма подачи заявки на сайте ЦСИ «Заря».

Фонд искусства «Голубицкое» и Центр современного искусства «Заря». В июле 2020 года на Таманском полуострове на территории действующего винодельческого хозяйства «Поместье Голубицкое» начал работу Фонд искусства «Голубицкое». Фонд — новый проект команды Центра современного искусства «Заря», базирующегося во Владивостоке, направленный на поддержку российских художников и развитие международного сотрудничества в сфере современного искусства. Главной кураторкой Фонда является Алиса Багдонайте, до этого возглавлявшая ЦСИ «Заря». Фонд открылся выставкой Алисы Йоффе — первой участницы программы арт-резиденций. За два года в резиденции Фонда жили художники, кураторы и исследователи, которые за время работы на Тамани подготовили несколько выставок и публикаций. В 2022 году Фонд открыл выставку Михаила Максимова, постоянный корпус резиденции и выпустил гид по Тамани. В настоящее время активная работа Фонда приостановлена, о новостях можно узнать в аккунтах Фонда в социальных сетях и из рассылки «Голубицкого».

ЦСИ «Заря» и Фонд искусства «Голубицкое» созданы по инициативе мецената и коллекционера Александра Мечетина, основателя и совладельца крупнейшей в России алкогольной компании BELUGA GROUP.

Алиса Багдонайте — арт-менеджерка, кураторка, галеристка, главная кураторка Фонда искусства «Голубицкое» (Краснодарский край), кураторка арт-резиденции «Выкса» (Нижегородская область), основательница галереи «Алиса» (Москва). Занимается современным искусством и развитием институций, связанных с современной культурой и искусством, с 2007 года. Среди них — Государственная галерея на Солянке (Москва; исполнительный директор, 2013–2014), Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева (Москва; руководитель отдела развития, 2010–2012), Центр современного искусства «Заря» (Владивосток; главный куратор, 2014–2019). В 2021 году основала галерею современного искусства «Алиса», работающую с молодыми авторами. Лауреатка Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация» в номинации «Региональный проект» (2019).

Яна Гапоненко — куратор, исследовательница. В 2014–2015 годах — координатор резиденции Центра современного искусства «Заря» (Владивосток), с 2022 года — ментор программы. В 2015 году стала основателем Владивостокской школы современного искусства, в 2019–2022 годах была представителем Гёте-Института во Владивостоке и менеджером филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке. В 2022–2023 годах — исследовательница в архиве выставки documenta в Касселе.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.