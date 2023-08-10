Аглая Тарасова и Антон Филипенко снимутся в романтической комедии «Саша и Питер»

В онлайн-кинотеатра PREMIER выйдет романтический сериал «Саша и Питер» о приехавшей в Санкт-Петербург девушке, которая старается расстроить свадьбу бывшего возлюбленного. Съемки нового сериала стартовали в Петербурге 8 августа.

Автор сериала Валерия Шкирандо также выступит режиссером. Сценарий написали Шкирандо, Алена Константинова, Юлия Лемарк, Алена Кассир и Полина Филоненко.

Роль Саши в сериале исполнит Аглая Тарасова («Обычная женщина», «И снова, здравствуйте!»). Компанию ей составят Антон Филипенко («На страже пляжа»), Полина Филоненко («Блокадный дневник», «Все умрут, а я останусь»), Никита Тарасов («Колл-центр»), Иван Мулин («Перевал Дятлова»), Мариетта Цигаль-Полищук («Цербер»), Агния Кузнецова («Груз 200», «Все умрут, а я останусь»).

По сюжету, бойкая и решительная Саша хочет отомстить своему бывшему парню и сорвать ему свадьбу. Чтобы претворить свой план в жизнь Саша приезжает в Санкт-Петербург, где устраивается на работу в ЗАГС. Но вместо регистратора свадеб ей достается место регистратора разводов. Саша становится свидетельницей многих нелепых ситуаций, а также участницей романтических приключений.

Сериал «Саша и Питер» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2024 году.

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