Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, хор Сретенского монастыря и группа Родная речь исполнили песню на одной сцене

Основатель и экс-продюсер проектов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» Юрий Бардаш выступил с новым этно-хоп треком «Соколка». Он исполнил его на сцене премии ИРИ с хором Сретенского монастыря и группой Родная речь. Клип и песня уже доступны на площадках Youtube, Вконтакте и Bandlink.

В постановке номера для премии ИРИ приняла участие большая команда. Режиссер шоу Георгий Долмазян занимался разработкой спецэффектов и виджеингом, танцоры во главе хореографом-постановщиком создали танец, который визуально дополнил звучание Сретенского хора с интеграцией древних распевов.

Идейный замысел клипа родился, когда Юрий Бардаш начал отбор музыкальных композиций для проекта «Звук моего региона». В ходе голосования «Соколка» набрала наибольшее количество реакций среди подписчиков его Telegram-канала, однако в проекте не смогла принять участия, потому что для него требовались музыканты из Донбасса. В своем канале он поделился продолжением истории этой неожиданной коллаборации:

«Я пошел с этой песней к организаторам премии Института Развития Интернета, при первом же прослушивании сказали, что согласны включить в программу, при условии, что я тоже буду участвовать, и организую постановку, как вижу. Ребята из группы были не против моего куплета в их песне».

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