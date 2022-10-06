Считается что Антон Павлович Чехов очень серьёзный драматург и писатель. Многие считают его произведения скучноватыми.

Актеры мытищинского театра «ФЭСТ» решили разрушить это заблуждение. С героями Чеховских произведений можно плакать и смеяться практически одновременно. Можно узнавать в них своих знакомых и соседей, несмотря на то, что эти персонажи пришли к нам из позапрошлого века. Их души так же рвутся к любви и счастью. Спектакль, который поставлен вместе с молодыми выпускниками театральных ВУЗов страны нацелен на знакомство с необычным Чеховым, на знакомство которое вызовет восклицание «Ай да Чехов!». Бурная энергетика молодых актёров вдыхает в Чеховских персонажей именно то звучание, которое подразумевал автор. А в купе с их красотой и молодостью делает это знакомство очаровательным.

10 октября 2022 года (начало в 19:00) в театре драмы и комедии «ФЭСТ» должен состояться финальный тур отборочных прослушиваний выпускников театральных ВУЗов — кандидатов на прием в труппу театра. По его итогам художественное руководство должно принять в труппу одного, максимум двух человек.

В течение нескольких месяцев после 2-го тура прослушиваний в «ФЭСТ» молодые претенденты вместе с режиссерами и службами театра готовили специальный проект: целый спектакль «Ай да Чехов!», в который вошли отрывки из разных произведений классика, а также музыкальные, хореографические и пластические номера.

Такой формат дает выпускникам возможность не просто пройти прослушивание при поступлении в труппу, но и получить первый опыт реальной работы в театре.

В работе принимают участие выпускники самых разных театральных вузов России, приехавшие из разных городов.

Название отрывков и исполнители:

«Бумажник» — заняты: Антон Глот, Михаил Пятикопов, Василий Шутько;

«Медведь» — заняты: Ольга Грень, Даниил Мясников;

«Чайка» — заняты: Виола Королева, Данил Карасев;

«Иванов» — заняты: Владислав Прядехин, Михаил Пятикопов;

«Полинька» — заняты: Диана Баканова, Григорий Пахомов;

«Драма» — заняты: Виола Королева, Данил Карасев;

«Предложение» — заняты: Антон Глот, Ирина Лахновская;

«Верочка» — заняты: Баканова Диана, Никита Нагибин.

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