11 октября в Восточном культурном центре ФГБУН ИВ РАН при финансовой поддержке Фонда «История Отечества» открывается выставка «Османские рукописи из Болгарии в российских коллекциях. К 145-летию начала Освободительной войны на Балканах (1877 г.)».

Экспозиция знакомит зрителей с богатейшим османским рукописным наследием — манускриптами XVII–XIX вв. на арабском и турецком языках из болгарских городов, спасенными в ходе войн 1828–1829 и 1877–1878 гг. российскими военными и сохранившимися в музейных и библиотечных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново и Ялты.

Большая часть этих рукописей попала в Россию в ходе русско-турецких войн 1828–1829 и 1877–1878 гг. после занятия русскими войсками болгарских городов. Русское военное командование делало все необходимое для спасения и дальнейшей охраны османских библиотек Болгарии. Несмотря на эти заботы, тем не менее приходится признать, что значительная часть манускриптов погибла безвозвратно. Ужасы военного времени, бегство турецкого населения, естественное пренебрежение болгар к имуществу бывших владельцев делали свое дело.

Спасенные манускрипты, перемещенные в Россию, представляют собой бесценные памятники письменной культуры ислама на болгарских землях, они дают нам уникальную информацию о ее истории. К сожалению, не только в самой Болгарии, но и у нас в стране об этих памятниках известно очень мало. Это большое количество уникальных документов, литературных и исторических сочинений, а также и текстов религиозного характера, наиболее ярко иллюстрирующих сложную историю Болгарии в период Османской империи.

Иногда хранящиеся в разных российских коллекциях рукописи происходят из одной болгарской библиотеки. В частности, нам удалось выделить две такие коллекции: четыре рукописи из библиотеки, основанной в 1176/1762–63 гг. Али-агой в Тырново, а также комплекс кадийских документов из Ахыйолу (ныне Поморие).

Создатели экспозиции, в которой представлены также редкие фотографии и виды, руководствовались важностью сохранения для науки бесценного османского рукописного наследия Болгарии, которое волею судеб оказалось в России. Не в последнюю очередь, эти уникальные рукописи — свидетели подвигов простых русских солдат, а также русской военной администрации, которая сделала многое для их сохранения.

Выставка приурочена к 145-летию начала Освободительной войны на Балканах (1877 г.).

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