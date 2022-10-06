В ПЕРМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ МАРТИНА МАКДОНАХА

V юбилейный Международный фестиваль Мартина МакДонаха, стартовавший в 2014 году по инициативе художественного руководителя Пермского театра «У Моста» Сергея Федотова – это 14 спектаклей, из которых 5 премьерных, и 10 театров из России, Беларуси и Казахстана. Раз в два года именно в Пермь слетаются креативные театральные команды со всего мира, чтобы поделиться своими трактовками восьми, а с нынешнего года – уже девяти! – пьес великого кинорежиссера и сценариста.

Фестиваль уникален не только темой, но и принципами – открытый вход на пресс-завтраки, обсуждения жюри, множество мастер-классов и лекций. Со спектаклями сложнее – билеты раскупаются моментально и… именно с фестиваля, а еще точнее – с парада Рыжих начинается осень в Перми раз в два года именно благодаря фестивалю.

Фестиваль открылся премьерой спектакля «Ирландский герой – гордость Запада» по пьесе Джона Синга в постановке самого Сергея Федотова. По мнению публики и экспертов, в этой постановке видны многие мотивы, впоследствии подхваченные и переосмысленные впоследствии МакДонахом.

Те, кто знаком с театром и творчеством Мартина МакДонаха, сразу же узнают фирменный стиль постановок: ирландская глубинка, черный юмор, потасовки, пьянство, из интересных событий – чьи-то похороны. Кажется, что жизнь героев предопределена с самого рождения, судьбу не изменить – как ни рыпайся. Но все же главные герои пройдут трансформацию, и каждый получит то, что в целом заслужил. Насколько хорошо жить в мифе и так ли прекрасно убийство, насколько оправдана тирания родителя по отношению к собственному ребенку? – все эти вопросы так или иначе звучали в «Герое». Как и тема любви, которая, как известно, всех спасет, если только она настоящая и искренняя.

МАТЕРИЯ И… ТАМ, ГДЕ ТОНКО

Вне конкурса свой подход к новой пьесе МакДонаха «Очень, очень, очень темная материя» представила молодая команда МХТ им. Чехова. По отзывам, спектакль не просто удивляет, он шокирует с первых же минут. Черный стенд-ап, переходящий в сцены безумия в стиле «красной комнаты» из Твин Пикса. Постановка выглядит очень цельным действием, проходит быстро и без антракта. Но это — цельность безумия, действие, происходящее будто в расколотом разуме, поэтому находясь внутри, сложно оценить, сколько времени прошло, и нужно время, чтобы вернуться. Пермский зритель увидел постановку свежую во всех смыслах — российская премьера прошла в 2021 году. К созданию спектакля был привлечен готовый на любые эксперименты молодой режиссер Евгений Закиров. Однако, даже он заметил, что команде «было очень нелегко дотянуться до этой фантастической, фантасмагорической логики автора» — логика у МакДонаха действительно не из простых.

«БЕЗРУКИЙ» ПРОЧЕРТИЛ ЭКВАТОР

Болшая часть спектаклей V фестиваля МакДонаха уже отыграна, и линию экватора прочертили спектаклем «Безрукий из Спокэна» от театра «У Моста». С первых же минут возникает ощущение, что тебя перенесли еще один номер отеля культового фильма “4 комнаты”: стрельба, крики, интригующие яркие герои. Спектакль проходит как на одном дыхании, то ли от постоянного напряжения на сцене, то ли от неожиданных поворотов сюжета. Концовка постановки в трактовке Сергея Федотова отличается от оригинала: если МакДонах оставляет Кармайкла размышлять или же сожалеть (тут каждый зритель решает сам) о своей жизни, то Сергей Павлович выводит всех героев на сцену. Это представляется неким единением в беде, поддержкой друг друга, ведь за один вечер герои невероятно сблизились. Что будет с ними дальше? Каждый сможет себе ответить только сам.

ТРИ ДЕВИЦЫ

К «экватору» фестиваль подошел с солидным багажом: представлены публике три версии знаменитой «Королевы красоты из Линэна». Одна — от Минского областного драматического театра (Молодечно), и здесь зрителей погрузили не только в белорусские мотивы, но и окутали напевной речью и песнями, понятными без перевода и субтитров. Вторая — «Королева» в формате split-драмы от Новосибирского областного театра кукол поразила не только тем, что впервые МакДонахом «занялись» куклы, но и тем, как это представили новосибирцы, буквально расщепив на субличности образы персонажей. Своей «Королевой» поделился с публикой и Пермский театр «У Моста».

По мнению театроведов и членов жюри, при всем очаровании белорусского колорита молодечненской «Королеве» стоило бы быть пожестче, в то же время все без исключения отметили подход к сценографии. Елена Ильина, театральный критик, обратила внимание на интересное решение соединения мертвой пленки с живым действом. Марина Тимашева, театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения, выпускающий редактор журнала «Вопросы театра», отметила потрясающую дикцию актеров, музыку, голос: «Полное впечатление, что я в Беларуси».

Эксперимент Новосибирского областного театра кукол стал для жюри предметом большой дискуссии. Георгий Долмазян, режиссер-постановщик Государственного академического театра им. Моссовета, особенно отметил сцены, когда не были видны декорации, тогда создавалось ощущение огромного пространства мира и маленького человека в этом мире. Вера Шамина, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы Казанского Федерального Университета, театровед, обратила внимание на интересный прием, что действие происходит в психушке, однако посоветовала как-то более явно проявить этот образ, не всем это очевидно.

Особо тщательно жюри отнеслось к разбору спектаклей хозяев фестиваля, пусть они и идут вне конкурса. Для труппы театра «У Моста» постоянное совершенствование не принцип, а суть жизни. «Красавица из Линэна» для многих стала неожиданной в силу частичной смены актерского состава – и вместо несчастной безнадеги в конце спектакля все же затеплилась надежда, что у героини еще есть шанс построить свое счастье.

И конечно, до сих пор самым популярным и лиричным остается спектакль «Калека с Инишмана» Пермского театра «У Моста», он идет в театре с 2009 года. Играть и не заиграть спектакль за столько лет – мастерство режиссера. Как отметил председатель жюри Виктор Шрайман, режиссер, театральный педагог, Лауреат Международной театральной Премии «Маленький принц» (Сербия): «Я испытываю катарсис каждый раз, когда смотрю этот спектакль. Все цельно, все гениально!»

СВЕТ В ТЕМНОТЕ

Именно «свет» смогла найти труппа Республиканского театра Белорусской драматургии в, казалось бы, насквозь темном МакДонахе в спектакле «Калека с острова Инишман».

«Театр – это прежде всего эмоции, то, что идет из сердца», — сказал председатель жюри Виктор Шрайман, режиссер, театральный педагог, Лауреат Международной театральной Премии «Маленький принц» (Сербия). В постановке оказалось очень много света, он буквально был рожден в любви, а МакДонаху, как признали эксперты, очень идет белорусский язык.

Марина Тимашева, театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения, в первую очередь сказала об эмоциональной реакции зрителей и ее учеников, люди останавливались и плакали — «спасибо за этот человеческий прекрасный спектакль». Также Марина отметила поэтическую стенографию, роскошный танец в начале, и «когда ты видишь, как они танцуют, уже понимаешь, что это совсем плохо кончиться не может».

ПОДУШКА С ПОЛНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ

За светом публику погрузили полностью во мрак — такое впечатление у большинства от спектакля «Человек-подушка» воронежского театра «КОТ». Настолько тонко проработана пьеса как самим МакДонахом, так и коллективом театра. Катурян (Андрей Кружков) и правда выглядит загнанным в угол писателем, готовым на все ради спасения своих текстов. Его брат (Иван Подольский) — несчастным, чей разум с детства поврежден ужасными пытками. Ариэль (Сергей Переславцев) — полицейским со слишком горячим сердцем, чтобы держать себя в руках, а Тупольски (Юлия Шамарина) — с сердцем холодным, как лёд, и, возможно, разделяющей психопатические наклонности Катуряна. Сразу отмечу, что женщина в роли Тупольски выглядела абсолютно органично и даже внесла некоторый новый уровень сложности в чисто мужской состав, заданный автором. Видимо, иногда гендер персонажа оказывается условной характеристикой, особенно в столь абстрактной истории как Человек-подушка.

«Человек-подушка» шокирует, пугает, подобно «полицейским в тоталитарном государстве» сажает нас на стул и задаёт самые неуютные вопросы. Но, думается мне, в 21 веке задавать их самим себе очень важно, поскольку грань между реальным насилием и его отображением в искусстве, СМИ, интернет-блогах становится все более размытой. Нам все сложнее понять — существуют ли медиа для жизни или жизнь ради создания медиа-контента? И, возможно, даже самые жуткие истории Мартина МакДонаха, доступные нам на безопасной дистанции, уже не поспевают за реальностью…

ОТ МАСТЕРСКОЙ — ДО МАСТЕРА

В рамках фестиваля работает лаборатория-мастерская молодой критики «Передвижники» под руководством известного театроведа и критика Ольги Галаховой (проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив).

Вера Шамина, профессор, доктор филологических наук, известный специалист и почитатель МакДонаха — поведала о его секретах и «фишках» в лекции «Эволюция творчества Мартина МакДонаха». По ее мнению, что неслучайно МакДонаха так часто играют в России — он глубоко психологичен, как вся наша русская классика.

Георгий Долмазян, режиссер театра им. Моссовета, провел мастер-класс «Свободный актер» о владении всем инструментарием актера от тела до голоса и внимания.

Неизменный член жюри фестиваля МакДонаха, профессор и заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валерий Анисенко провел творческую встречу с интригующим названием «Постижение автора. Поиск путей…».

А впереди у V фестиваля Мартина Макдонаха множество интересных постановок от российских и казахстанских театров, разборов с экспертами, лекций и мастер-классов, а главное – новых эмоций и чувств.

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